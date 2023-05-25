Соцсети: в Альметьевске загорелась исправительная колония №8

Фото: кадр видео/соцсети

На территории исправительной колонии №8 в Альметьевске случился пожар, сообщают в социальных сетях очевидцы.



На видео, снятым местными жителями, дым виден далеко от места возгорания. К месту пожара направили большое количество пожарной техники и правоохранителей, сообщает Readovka.

Причины пожара еще не установлены, о пострадавших не сообщалось.

По информации «Осторожно, новости», возгорание началось в промышленной части ИК-8. По предварительным данным, пожар начался в месте проведения работ, где находится мусор. Сейчас угрозы сотрудникам колонии и заключенным нет.

Сегодня пожарные в Альметьевске на протяжении нескольких часов тушили тлеющий полигон ТБО. Сообщение о тлении на санкционированном полигоне ТБО поступило в 10.22. Спустя два часа было объявлено о локализации тления на площади 600 квадратных метров.



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Маргарита Головатенко