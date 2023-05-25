В Казани в доме на Латышских Стрелков отключили горячую воду из-за прорыва теплотрассы

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Жители дома на Латышских Стрелков, 29 в Казани пожаловались на отключение горячей воды в четверг, 25 мая. В Комитете ЖКХ, ссылаясь на данные управляющей компании, объяснили это прорывом теплотрассы «Казэнерго».



Жильцы утверждают, что в доме на Латышских Стрелков, 29 проблема отключения горячей воды — систематическая, возникает по четвергам. Казанцы заподозрили, что это делается в целях плановой экономии ресурсов. В прошлый четверг, по данным Комитета ЖКХ, по этому адресу горячую воду отключали из-за проблемы в доме.

В целом по этому вопросу управляющая компания не может дать ответа, а в подрядной организации дают размытый: дескать, где-то в доме что-то меняют, но конкретного представления об этом не имеют, сообщают жители.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

С 9.00 25 мая до 6.00 26 мая в поселке Кульсеитово в Советском районе Казани отключили воду из-за проведения работ по улучшению водоснабжения.



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Маргарита Головатенко