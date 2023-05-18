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В Советском районе Казани частично отключат воду на сутки

11:11, 18.05.2023
В Советском районе Казани частично отключат воду на сутки
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Из-за проведения работ по улучшению водоснабжения поселка Кульсеитово в Советском районе Казани отключат воду. Ее не будет с 9.00 25 мая до 6.00 26 мая, сообщает МУП «Водоканал».

Воду отключат по следующим адресам:

  • поселок Кульсеитово;
  • СНТ «Чишма»;
  • СНТ «Светлый плес»;
  • ТСН «Березка»;
  • СНТ «Колос» (частично).
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7(843)231-62-60.

В конце апреля власти Казани опубликовали график отключения горячего водоснабжения на сетях АО «Казэнерго» в 2023 году. Ознакомиться с графиком ремонта и гидроопрессовок можно в материале «Реального времени».

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Айрат Назипов
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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