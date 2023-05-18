В Советском районе Казани частично отключат воду на сутки
Из-за проведения работ по улучшению водоснабжения поселка Кульсеитово в Советском районе Казани отключат воду. Ее не будет с 9.00 25 мая до 6.00 26 мая, сообщает МУП «Водоканал».
Воду отключат по следующим адресам:
- поселок Кульсеитово;
- СНТ «Чишма»;
- СНТ «Светлый плес»;
- ТСН «Березка»;
- СНТ «Колос» (частично).
Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7(843)231-62-60.
В конце апреля власти Казани опубликовали график отключения горячего водоснабжения на сетях АО «Казэнерго» в 2023 году. Ознакомиться с графиком ремонта и гидроопрессовок можно в материале «Реального времени».
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым