В Советском районе Казани частично отключат воду на сутки

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Из-за проведения работ по улучшению водоснабжения поселка Кульсеитово в Советском районе Казани отключат воду. Ее не будет с 9.00 25 мая до 6.00 26 мая, сообщает МУП «Водоканал».

Воду отключат по следующим адресам:

поселок Кульсеитово;

СНТ «Чишма»;

СНТ «Светлый плес»;

ТСН «Березка»;

СНТ «Колос» (частично).

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7(843)231-62-60.

В конце апреля власти Казани опубликовали график отключения горячего водоснабжения на сетях АО «Казэнерго» в 2023 году. Ознакомиться с графиком ремонта и гидроопрессовок можно в материале «Реального времени».



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Айрат Назипов