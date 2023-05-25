С начала июня в Казани временно изменится схема движения троллейбусов №1

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани маршрут движения троллейбусов №1 изменится с начала июня. Это связано со строительно-монтажными работа по реконструкции улицы Горьковское Шоссе, сообщает Комитет по транспорту города.

— С 01.06.2023 и до завершения работ движение троллейбуса №1 «Ул. Горьковское Шоссе — Роддом» на участке от остановочного пункта «Ул. Горьковское Шоссе» будет организовано по улице Восстания, далее по улице Кулахметова с выездом на улицу Болотникова, далее по маршруту, — говорится в сообщении.

Также с 1 июня введут новые остановки: «ПО Тасма», «Разъезд Восстания», «Аптека №293», «Ул.Сабан», «Школа №70». Остановка «Ул.Светлая» по улице Болотникова будет отменена.

В конце апреля сообщалось, что троллейбус №1 перенаправят из-за переноса контактной сети. Решение приняли из-за строительства трехуровневой развязки на Горьковском шоссе.

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Айрат Назипов