В Казани сегодня ожидается до +31 градуса
В четверг, 25 мая, в Казани ожидается переменная облачность без осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.
Днем в Казани температуры воздуха достигнут +29..+31°С. В целом по Татарстану прогнозируется от +27 до +32 градусов.
Синоптики также прогнозируют в Казани юго-восточный, южный ветер порывами до 5—10 м/с. Местами они могут достигать 14 м/с.
Жара в Татарстане начнет спадать в ближайшие выходные. Местами пройдут дожди.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым