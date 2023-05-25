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В Казани сегодня ожидается до +31 градуса

06:30, 25.05.2023
В Казани сегодня ожидается до +31 градуса
Фото: realnoevremya.ru

В четверг, 25 мая, в Казани ожидается переменная облачность без осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани температуры воздуха достигнут +29..+31°С. В целом по Татарстану прогнозируется от +27 до +32 градусов.

Синоптики также прогнозируют в Казани юго-восточный, южный ветер порывами до 5—10 м/с. Местами они могут достигать 14 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Жара в Татарстане начнет спадать в ближайшие выходные. Местами пройдут дожди.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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