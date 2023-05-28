Рустам Минниханов поздравил жителей Татарстана с праздником «Каравон»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с русским народным праздником Каравон. Он пожелал прекрасного настроения, крепкого здоровья, счастья и благополучия.



— Впитав в себя созидательную мудрость земледельцев и незабываемые образы родной земли, этот праздник, как и прежде, обладает особой духовной силой и продолжает нас радовать многогранной красотой и ярким колоритом русской традиционной культуры. Особый символизм заложен в каравонных хороводах села Никольское, где в едином ритме сливаются дух природы, душевное тепло и единство всех его участников. Чарующее действо дарит каждому из нас неповторимое ощущение сопричастности к своим истокам и неразрывной связи со славными традициями многих поколений своих предков, — сказано в поздравлении.

Рустам Минниханов обратил внимание, что Каравон с каждым годом собирает все больше ценителей самобытной культуры русского народа из разных уголков России.

— Отрадно, что на празднике все больше звучит звонких детских голосов и молодецкого задора. Приобщение подрастающего поколения к общему историко-культурному наследию служит основой сохранения традиционных ценностей и созидательного развития многонационального Татарстана. Этому призван способствовать проводимый в 2023 году в нашей республике Год национальных культур и традиций. Только все вместе, вне зависимости от национальности и вероисповедания, объединенные общей исторической судьбой, силой внутреннего духа и нравственными ценностями, мы сможем сохранить уникальное историко-культурное наследие и преодолеть все временные трудности, — заявил он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Каравон в Татарстане празднуют 28 мая в Лаишевском районе в селе Никольское. В этом году там выступят ансамбль фольклорной музыки «Карагод» из Москвы, группы «Партизан FM» и «Сказки», Марина Девятова, а также фольклорные коллективы из регионов ПФО.



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Татьяна Демина