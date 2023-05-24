На «Каравоне» в Татарстане выступит группа «Партизан FM» и Марина Девятова
В Татарстане на русском народном празднике «Каравон» в этом году выступят ансамбль фольклорной музыки «Карагод» из Москвы, группы «Партизан FM» и «Сказки», Марина Девятова, а также фольклорные коллективы из регионов ПФО. Об этом рассказал начальник управления культуры Лаишевского района республики Павел Марьин.
— В этом году у нас много изменений по карте «Каравона» произойдет. Первый раз в этом году мы сделаем очень большой парк старинных аттракционов. Все они будут из дерева. Воссозданы по гравюрам 18—19 века, около двух десятков, даже больше, если считать небольшие, малые игры, — сказал он.
Задействуют в празднике также озеро, гости смогут поплавать на лодках. Также будет возможность прокатиться на лошадях.
Напомним, указ о праздновании «Каравона» раис Татарстана Рустам Минниханов подписал в начале мая. Его, как и в прошлом году, отметят 28 мая в селе Никольском Лаишевского района республики. Его проведут в Татарстане в 31-й раз.
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