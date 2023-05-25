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Россия высылает пятерых шведских дипломатов и закрывает генконсульство

12:11, 25.05.2023
Россия высылает пятерых шведских дипломатов и закрывает генконсульство
Фото: pixabay.com

Россия в качестве ответной меры на конфронтационные действия Швеции высылает пятерых ее дипломатов. Об этом сообщили в МИД страны.

— Российской стороной принято решение о прекращении с 1 сентября 2023 г. деятельности Генерального консульства Российской Федерации в Гётеборге. Одновременно глава шведской дипмиссии была проинформирована об отзыве российской стороной с 1 сентября 2023 г. своего согласия на деятельность Генерального консульства Швеции в Санкт-Петербурге, — говорится в тексте.

В министерстве подчеркнули, что этим решением они ответили на «откровенный враждебный шаг со стороны Стокгольма», который был предпринят еще 25 апреля. Тогда пятерых сотрудников российских загранучреждений в Швеции выслали из страны.

Фото: commons.wikimedia.org

Напомним, 25 апреля глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём объявил о высылке пяти российских дипломатов. Он объяснил такое решение тем, что деятельность российских сотрудников в Швеции «несовместима с их дипломатическим статусом».

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Айрат Назипов
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