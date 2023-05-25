Татарстан в апреле оказался за пределами топ-20 по среднему размеру автокредита

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По итогам апреля 2023 года Татарстан занял 21-е место среди 30 российских регионов-лидеров по среднему размеру автокредита, следует из данных Национального бюро кредитных историй. По сравнению с предыдущим месяцем республика поднялась на две строчки — в марте она занимала 23-ю.

В апреле средний размер автокредита в Татарстане составил 1,18 млн рублей. По сравнению с мартом он вырос на 1,9%.

Лидером по среднему размеру автокредита стала Москва — 1,86 млн рублей. Сумма оказалась на 3,4% больше, чем в марте 2023 года.

В десятку лидеров также вошли Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Краснодарский край, Новосибирская, Тульская и Калужская области, а также Красноярский край. Топ-30 замкнула Удмуртия, где средний размер автокредита в апреле составил 1,017 мл рублей, увеличившись по сравнению с мартом на 5,8%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По данным 4 тысяч кредиторов, сведения которых поступают в НБКИ, в апреле 2023 года средний размер выданных кредитов на новые машины и автомобили с пробегом в России достиг 1,31 млн рублей. Он оказался на 2% больше, чем в марте этого года.

Напомним, в Татарстане за апрель 2023 года выдали 3 523 автокредита — на 14,5% больше, чем за предыдущий месяц. По их количеству республика заняла 4-е место в рейтинге из 30 российских регионов-лидеров в этом сегменте розничного кредитования.



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Татьяна Демина