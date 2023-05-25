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«Водоканал» передумал отключать воду в двух районах Казани из-за предстоящих экзаменов

10:05, 25.05.2023
«Водоканал» передумал отключать воду в двух районах Казани из-за предстоящих экзаменов
Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Казанское МУП «Водоканал» отменило плановое отключение воды в Вахитовском и Советском районах города 30 и 31 мая. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Как объяснили в организации, это связано с проведением ЕГЭ и ОГЭ.

О новых сроках отключения воды пока информации нет.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Два дня назад «Водоканал» предупредил об отключении воды в двух районах города в связи с переврезкой вынесенного участка водопровода на объекте «ЖК повышенной комфортности» по ул. К. Маркса, 76. В список попало несколько десятков улиц.

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Айрат Назипов
Общество Татарстан

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