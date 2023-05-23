В ряде домов Вахитовского и Советского районов Казани отключат водоснабжение

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В некоторых домах Вахитовского и Советского районов Казани ожидается отключение воды в связи с переврезкой вынесенного участка водопровода на объекте «ЖК повышенной комфортности» по ул. К. Маркса, 76, сообщили в МУП «Водоканал».



Воду отключат с 1.00 30 мая до 9.00 31 мая по адресам:

Б. Красная — нечетные номера домов от №23 до №67б, четные номера домов от №34/16 до №68/1,

К. Маркса — нечетные номера домов от №31/7 до №71а корп. 7, четные номера домов от №38 до №76, корп. 4,

Пушкина — четные номера домов от №8 до №86а, нечетные номера домов — 19, 21, 21а, 23, 25, 27/2, 29в, 29/34, 29 лит. А, 37;

Н. Ершова — нечетные номера домов от №1 до №27и, четные номера домов от №2 до №32а/1,

Калинина — кроме домов 1, 3а, 3б,

Волкова — кроме домов 1/53, 2, 3,

Пл. Свободы, 1, 2, 3/64,

Касаткина, 11, 11а, 15, 15а, 17, 19, 20, 20а, 25, 20Б, 22, 23,

Тельмана, 5, 15, 20, 21, 21/2, 21/3, 21/4, 26, 28/2, 30, 32, 40, 42, 14, 17, 18, 19/12а, 24, 29, 36,

Тихомирнова, 1, 7, 11,

Пр. Нужина, 2/27, 4/29, лит. А,

Кремлевская Набережная, 33, 33/1, 33/2,

Университетская, 34/29,

Некрасова, Кочетов пер., Маяковского, Толстого, Подлужная, Поперечно-Подлужная, Саначина пер., Адамюка, Бассейная, М. Красная, Театральная, Саммера, Жуковского, Гоголя, Галактионова, Горького, Щапова, Бутлерова, Катановский пер., Профессорский пер., Ульянова-Ленина, Овражная, Низенькая, Айвазовского, Муштари, Курашова, Груздева, Достоевского, Лесгафта, Чехова, Роща Фрунзе, Л. Шмидта, Товарищеская, Вишневского, Академическая, Зеленая, Зинина, Заслонова, Раб.Молодежи, Центральная, Абжалилова, Хороводная, М. Латыпова, Маленькая, Бойничная, Х. Атласи, Нестеровская, Нестеровский Овраг, Нестеровский спуск, Закамская, Охотская, Тихая, Задне–Бойничная, Сборная, Ракетная, Поперечно-Центральная, Одесская, Кривая, Кузнечная, Малая Слободская, Потребительская, Мало-Пугачевский Овраг, Ново-Пугачевская, Пугачевская, Поперечно-Хороводная, А. Еники, Ветеринарная, Ад. Нахимова, Щепкина, Старая, Нахимовский Овраг, Д. Бедного, 1-я Привольная, 2-я Привольная, Горный пер., Пехотная, Ремесленная.

в поселке Аметьево — все улицы.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Также будет понижено давление (ориентировочно вода будет по третий этаж), возможны кратковременные перебои водоснабжения в Советском районе по улицам:

Аметьевская магистраль, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 16 корп. 1, 2, 3, 4; 18 корп. 1, 2, 3, 5; 2, 18, корп. 4,

Гвардейская, 56, 58, 59, 59а, 61, 63, 52г, 53Б, 53 корп.9; 53б, корп. 2, 4; 54, 54, корп. 1, 2, 4, 5; 54 лит. Б; 54а, б, в, д, е, и, к; 54/1, 54/2, 54/3, 54/4, 54/5, 54/6, 54/7, 54/8; 56а, б, в;

Даурская, 44в, г; 46а, 48а, в, 44б, д; 44б/1, 46, 46б, в, г; 48б.

Из-за проведения работ по улучшению водоснабжения поселка Кульсеитово в Советском районе Казани отключат воду. Ее не будет с 9.00 25 мая до 6.00 26 мая.



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Маргарита Головатенко