ФСБ сорвала теракты спецслужб Украины на Ленинградской и Калининской АЭС

Фото: wikimedia.org/Андрей Стенин (архив)

В ФСБ России сообщили о предотвращении двух планировавшихся спецслужбами Украины на минувший День Победы диверсий на Ленинградской и Калининской АЭС, а точнее, подрыва более 30 опор ЛЭП этих атомных станций.

— Федеральная служба безопасности Российской Федерации предотвратила террористическую атаку на объекты ядерной энергетики, планировавшуюся спецслужбами Украины, — говорится в сообщении.

Как отмечает ФСБ, диверсионно-террористическая группа Службы внешней разведки Украины в канун Дня Победы «предприняла попытку подрыва более 30 опор высоковольтных линий электропередач Ленинградской и Калининской атомных электростанций».

В ведомстве заявили, что, по замыслу украинских спецслужб, это «привело бы к остановке ядерных реакторов, нарушению штатного режима работы АЭС и нанесло серьезный экономический и репутационный ущерб Российской Федерации», сообщает «РИА Новости».

— Террористам удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС и заложить СВУ под семь опор Калининской АЭС, — отмечается в сообщении.

Первого мая в Ленинградской области подорвали опору ЛЭП. У другой опоры нашли еще одно взрывное устройство. Взрывотехники ликвидировали угрозу подрыва второй опоры. Позже было возбуждено уголовное дело по статьям о диверсии и незаконном обороте взрывных устройств (ст. 281 и ст. 222.1 УК РФ).



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Илина Хакимова