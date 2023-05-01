В Ленинградской области подорвали опору ЛЭП

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В Ленинградской области подорвали опору ЛЭП, об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.



Опору линии передач подорвали 1 мая в 00.01 на территории Сусанинского поселения Гатчинского района. У другой опоры нашли, предположительно, еще одно взрывное устройство.

Электроснабжение населенных пунктов и гражданской инфраструктуры не нарушено. На месте работают взрывотехники, специалисты ФСБ и прокуратуры, сообщает RT.

В настоящее время взрывотехники ликвидировали угрозу подрыва второй опоры ЛЭП. Заряд с взрывателем сняли и разминировали. Проводится обследование других опор поврежденной линии.

Утром 29 апреля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что в городе загорелся резервуар с топливом. Причиной пожара называли попадание беспилотника. Тем же утром депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал атаку беспилотника ВСУ на Севастополь терактом, который должен был вселить страх в мирных жителей.

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Маргарита Головатенко