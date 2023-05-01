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ФСБ возбудила дело после подрыва ЛЭП в Ленинградской области

12:33, 01.05.2023
ФСБ возбудила дело после подрыва ЛЭП в Ленинградской области
Фото: соцсети

После подрыва опоры ЛЭП в Ленинградской области возбудили уголовное дело по статьям о диверсии и незаконном обороте взрывных устройств (ст. 281 и ст. 222.1 УК РФ), сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Следователи осматривают место происшествия совместно с экспертами. Оперативные службы ФСБ и МВД при координации прокуратуры проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий по установлению преступников.

Сегодня в Ленинградской области подорвали опору ЛЭП. У другой опоры нашли еще одно взрывное устройство. Взрывотехники ликвидировали угрозу подрыва второй опоры. Проводится обследование других опор поврежденной линии.

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Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество

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