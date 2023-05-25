«Дьявол кроется в нюансах»: казанский суд допросил экс-главу банка «Спурт»

Подробные показания по своему уголовному делу дала в Вахитовском райсуде Казани экс-глава банка «Спурт» и бывший председатель совета директоров ОАО «КЗСК» Евгения Даутова. На вопрос судьи о признании вины она дала отрицательный ответ, сообщила, что «действовала в предложенных обстоятельствах в интересах банка» и не согласна с обвинением, что «специально придумала эту преступную схему».



«Если бы не финансовый кризис 2014 года, я бы тут не стояла», — заявила на допросе заслуженный экономист Татарстана, обвиняемая в трех эпизодах злоупотребления полномочиями с ущербом на сумму 890 млн рублей. Она рассказала, как после девальвации рубля осложнилась ситуация в банке и на строительстве стратегического предприятия «КЗСК-Силикон» и как попытки ее стабилизации блокировались на высшем уровне.

«Я считаю, искусственно была создана ситуация, и она завершилась тем, что «КЗСК-Силикон» был продан за мизерную сумму — в 15 раз меньше той суммы, которую вложили в его стройку», — поделилась Даутова своим мнением с судом. А еще привела цифры, насколько прибыльным мог быть сегодня комплекс двух заводов, если бы не позиция госкредитора и выполнение указаний правительственных чиновников, которые отклонили все найденные руководством банка и двух заводов варианты по привлечению крупных партнеров в качестве акционеров и инвесторов.

На вопрос суда о частичном признании на предварительном следствии банкир пояснила: тогда признавала лишь факт совершения сделок, а ее «признательные» показания в СК «скомпилировали». «Дьявол кроется в нюансах», — отметила Евгения Даутова.

После посадки в 2019-м году по приговору о злоупотреблении полномочиями и фальсификации финансовой отчетности она смогла получить условно-досрочное освобождение и вышла на волю за 11 месяцев до конца срока. А через несколько месяцев вновь стала фигуранткой дела о преступлениях в банке. При этом обвинение в злоупотреблении с тяжкими для «Спурта» последствиями в виде банкротства защита считает незаконным — за преступление с такой формулировкой Даутова уже была осуждена.

Напомним, все обвинения против Даутовой связаны с кредитованием Казанского завода синтетического каучука и «КЗСК-Силикон». После прекращения ВЭБом поддержки этих проектов «частно-государственного партнерства» вся кредитная нагрузка по модернизации одного завода и строительству второго легла на «Спурт».

«Реальное время» публикует репортаж с допроса экс-главы «Спурта».