Годовая инфляция в России с 16 по 22 мая ускорилась до 2,36%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Годовая инфляция в России с 16 по 22 мая 2023 года ускорилась до 2,36% с 2,34% неделей ранее, сказано в обзоре Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации.



На неделе с 16 по 22 мая 2023 года цены выросли на 0,04%. Среднесуточный рост цен замедлился до 0,006% с 0,008% неделей ранее. Годовая инфляция практически сохранилась на уровне прошлой недели, составив 2,36%.

Снижение цен на товары продовольствия продолжилось на фоне удешевления плодоовощной продукции, на остальные продовольственные товары цены выросли на 0,11%. Рост цен на непродовольственные товары сохранился практически на уровне прошлой недели. Рост цен на услуги замедлился при снижении темпов роста цен на авиаперелеты и услуги гостиниц, удешевлении санаторных услуг.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Рост ВВП России в этом году ожидается на уровне 1,2%, в 2024 году — 2%, согласно обновленному прогнозу социально-экономического развития. Инфляция прогнозируется на уровне 5,3%.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что уровень инфляции в России в начале мая замедлился до 2,3% — это самый низкий показатель среди всех стран Европы.



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Маргарита Головатенко