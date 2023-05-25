Кинолог рассказал о влиянии одиночества на собак

Одиночество может отрицательно сказываться на поведении собаки, поэтому такие ситуации нужно корректировать. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его словам, щенкам и молодым питомцам одиночество переносить труднее всего. Они испытывают стресс и тревогу, могут начинать скулить, лаять, крушить квартиру, сообщает Daily Moscow.

Любым собакам нужно проводить много времени на прогулке, общаться с другими животными и людьми. Однако стоит понимать, что некоторым питомцам комфортнее находиться в одиночестве, чем другим. Это зависит от характера.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кинолог отметил, что собаку стоит приучать к одиночеству, для начала оставляя ее в отдельной комнате на 5—10 минут. Затем следует постепенно увеличивать этот промежуток времени. Так питомец привыкнет и перестанет испытывать тревогу в отсутствии хозяина.

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Елизавета Пуншева