Суд обязал установить подозреваемых в мошенничестве по делу «Хадж-Фонда»

Установить подозреваемых

Вахитовский райсуд Казани обязал руководство казанского отдела полиции №16 «Япеева» установить лицо, подозреваемое в совершении мошеннических действий с денежными средствами, которые заплатили в 2017 году челнинскому ООО «Хадж-Фонд» пожелавшие совершить хадж мусульмане. Паломники так и не уехали в Мекку.



Пока жертвы несостоявшегося тура ожидали результатов затянувшегося расследования уголовного дела о мошенничестве, совладелец «прокатившей» их с хаджем фирмы Тагир Исмагилов уехал в Арабские Эмираты и организовал новый бизнес — торговлю башкирским медом.

Жалобу на бездействие полиции подали потерпевшие, которые в течение почти пяти лет неоднократно получали в ответ на свои заявления постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Прокуратура эти постановления отменяла, уголовное дело в итоге возбудили, но в отношении неустановленного лица.

— В ООО «Хадж-Фонд» числится всего один работник — Тагир Исмагилов, учредителей в компании двое — Исмагилов и Руслан Халилов, а в то время там еще работала Альбина Исмагилова, — недоумевала в разговоре с «Реальным временем» несостоявшаяся паломница Фания И. (полные данные женщины имеются в распоряжении редакции). — С нами встречались реальные люди, деньги мы перечисляли в компанию, которой руководят и владеют реальные люди, а не неизвестные какие-то. Известные это лица! Почему их установить нельзя?

Совладелец фирмы Тагир Исмагилов уехал в Арабские Эмираты и организовал новый бизнес — торговлю башкирским медом. Фото: скрин видео в Сети

Неисполненное поручение

Отчаявшись добиться результата с помощью прокуратуры, потерпевшие обратились в суд — и выиграли.

Как следует из текста судебного решения, чтобы установить конкретных подозреваемых, сотрудники полиции должны были выполнить ряд следственных действий, и ведущий дело следователь дал органу дознания соответствующие поручения.

Изучив материалы уголовного дела, суд пришел к выводу, что поручение полицейские проигнорировали — и не сделали ничего, и рапорт о причинах, по которым ничего не сделали, не представили.

Суд вынес решение признать незаконным и необоснованным бездействие начальника отдела уголовного розыска ОП №16 «Япеева» и обязал его устранить нарушения, выразившиеся в неисполнении поручений о производстве отдельных следственных действий и неустановлении лица, совершившего преступление. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Дело сдвинется, а подозреваемый в Россию вряд ли вернется

— Надеюсь, теперь расследование наконец сдвинется с мертвой точки, — говорит потерпевшая паломница.

Но она сомневается, что устранение нарушений, допущенных полицейскими, поспособствует возврату денег паломникам и наказанию организаторов неудавшегося хаджа:

— Исмагилов, например, уехал в Арабские Эмираты, а эта страна не выдает России подозреваемых в преступлениях.

Инна Серова