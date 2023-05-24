Ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-23» стартовала к МКС
С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-23». Ему предстоит доставить на Международную космическую станцию около 2,5 тонны грузов.
На МКС «Прогресс» доставит топливо, укладки для экспериментов, питьевую воду, еду и одежду для космонавтов.
— Полет пройдет по двухвитковой схеме сближения. Стыковка грузовика к модулю «Поиск» российского сегмента Международной космической станции — 24 мая в 19.21 мск, — рассказали в пресс-службе «Роскосмоса».
Напомним, что МКС будет сведена с орбиты в 2030—2031 годах, так как она стареет. Как отметил глава НАСА Билл Нельсон, в будущем работу на околоземной орбите планируется вести на частных коммерческих станциях.
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