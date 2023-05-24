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Ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-23» стартовала к МКС

16:17, 24.05.2023
Ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-23» стартовала к МКС
Фото: «Роскосмос ТВ» (скриншот видео)

С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-23». Ему предстоит доставить на Международную космическую станцию около 2,5 тонны грузов.

На МКС «Прогресс» доставит топливо, укладки для экспериментов, питьевую воду, еду и одежду для космонавтов.

— Полет пройдет по двухвитковой схеме сближения. Стыковка грузовика к модулю «Поиск» российского сегмента Международной космической станции — 24 мая в 19.21 мск, — рассказали в пресс-службе «Роскосмоса».

Напомним, что МКС будет сведена с орбиты в 2030—2031 годах, так как она стареет. Как отметил глава НАСА Билл Нельсон, в будущем работу на околоземной орбите планируется вести на частных коммерческих станциях.

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Айрат Назипов
Промышленность

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