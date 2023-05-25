Открыта регистрация на «День автоматизации» в Казани

31 мая в Казани состоится конференция «День автоматизации». Принять участие в ней приглашают бизнесменов и и руководителей отделов техподдержки. Во время активного нетворкинга гости смогут обсудить, как отлаженная автоматизированная коммуникация поможет сэкономить время специалистов и упростить работу с клиентами. Специалисты в области автоматизации бизнеса расскажут, как повысить лояльность контрагентов за счет автоматизированной коммуникации, и поделятся инструментами для этого.

Ключевые спикеры:

Игорь Громов, интегратор Битрикс24, расскажет о контакт-центрах для контроля коммуникаций;

Евгений Бибаев, проектный менеджер маркетингового агентства Direkt, обсудит роботов, которые помогают делать деньги;

Дмитрий Паранин, проектный менеджер маркетингового агентства Direkt, откроет присутствующим «Ключ к автоматизации бизнеса».

А в конце конференции среди участников разыграют сертификат на автоматизацию бизнеса. Зарегистрироваться на «День автоматизации» и узнать подробнее о программе можно на сайте.



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