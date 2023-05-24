В Татарстане вновь ожидается сильный ветер и жара до +32 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане в четверг, 25 мая, сохранится жара и сильный ветер. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

Согласно прогнозу, завтра днем в Татарстане местами ожидается сильный юго-восточный ветер. Его порывы могут достигать 15—17 м/с.

Днем в республике температуры воздух составят от +27 до +32 градусов. В Казани ожидается от +29 до +31°С.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Сильный ветер в Татарстане ожидается и сегодня, 24 мая. Его порывы могут достигать 15—17 м/с.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина