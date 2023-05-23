«КОС-Синтез-УОР» потерпел поражение от «Спартака-Волгоград» в розыгрыше Кубка России по водному поло

Казанский «КОС-Синтез-УОР» проиграл волгоградскому «Спартаку» в розыгрыше Кубка России по водному поло. Игра завершилась со счетом 21:8 (1:1, 7:3, 6:4, 7:0).



Соперники казанского клуба долго не могли открыть счет в матче. На исходе третьей минуты Даниил Иванов в составе «Синтеза» распечатал ворота соперника, до конца четверти счет сравнял Арслан Закиров. Много раз свою команду спасал голкипер казанцев Родион Тимофеев. Итог первого отрезка — 1:1.

Во втором периоде «КОС-Синтез-УОР» вновь вышел вперед, но не смог удержать фору, и очень скоро чемпион вернул себе игровую инициативу — 4:8 после первой половины игры.

В начале третьего тайма Замир Мирзиев и Даниил Иванов оформили свои вторые голы в матче, сократив отставание казанцев. В концовке Замир довел счет голов до хет-трика, но это не стало весомым аргументом в борьбе против титулованного соперника. 7:12 за четверть до финиша. Финальная сирена запечатлела на табло счет 8:21.

Самым результативным игроком матча стал воспитанник казанской школы водного поло, а ныне игрок «Спартака» Арслан Закиров, забивший шесть мячей.

Фото: vk.com/sintezkazan

Следующим соперником казанцев станет аутсайдер второго четвертьфинала — МК СШОР «Восток-2». Начало их игры 24 мая в 12.00. «Спартак-Волгоград» продолжит шествие к финалу матчем с «Динамо-СШОР Астрахань».

С 23 по 25 мая в Казани проходит финальный турнир Кубка страны по водному поло, завершающий нынешний сезон.



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Маргарита Головатенко