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В Казани поезд насмерть сбил мужчину

12:40, 24.05.2023
В Казани поезд насмерть сбил мужчину
Фото: Центральное МСУТ СКР России

На 22-м километре вблизи казанской станции Аметьево поезд сбил мужчину, который переходил железнодорожные пути в запрещенном месте. От полученных травм он скончался на месте происшествия, сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

— Машинисту поезда предотвратить травмирование не удалось. Следователями проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия, — рассказали в пресс-службе.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

За 2022 год в Татарстане на железной дороге погибли 15 человек. Основные причины происшествий — хождение по железнодорожным путям перед движущимся поездом, травмирование электротоком, а еще нахождение на пешеходном настиле во время движения поезда.

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Айрат Назипов
Происшествия Татарстан

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