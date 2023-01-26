В Татарстане в 2022 году на железной дороге погибли 15 человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

В Татарстане в 2022 году по сравнению с годом ранее снизилось количество непроизводственного травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры Горьковской магистрали, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».



Общее число граждан, пострадавших из-за собственной неосторожности, — 24. Из них 15 случаев оказались смертельными. За 2021 год травмировались 27 человек, со смертельным исходом — 23.

Основные причины происшествий — хождение по железнодорожным путям перед движущимся поездом, травмирование электротоком, а еще нахождение на пешеходном настиле во время движения поезда.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

В марте 2022 года в Казани электропоезд сбил молодого человека 2004 года рождения. Инцидент произошел на 21-м километре перегона «Ометьево — Вахитово» Горьковской железной дороги. Машинист применил экстренное торможение и подал сигнал большой громкости, однако травмирование предотвратить не удалось.

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Маргарита Головатенко