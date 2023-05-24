Еще у одной компании из Аксубаевского района Татарстана заберут землю ради строительства дороги
Кабмин Татарстана принял решение изъять очередные земельные участки в Аксубаевском районе республики ради строительства дороги Чистополь — Аксубаево — Нурлат — Нижняя Баланда — Верхняя Баланда. Постановление подписал премьер-министр региона Алексей Песошин.
Власти изымут земельные участки общей площадью 11 797 квадратных метров. Они принадлежат Александру Щекину (280 «квадратов») и АО «Татагролизинг» (11 517 «квадратов»).
Собственникам направят государственную регистрацию права собственности республики на изымаемые участки, а также выплатят компенсацию.
Накануне стало известно, что власти Татарстана заберут земельный участок, который принадлежит агрофирме «Аксу Агро». На ее территории построят дорогу Чистополь — Аксубаево — Нурлат — Нижняя Баланда — Верхняя Баланда.
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