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Еще у одной компании из Аксубаевского района Татарстана заберут землю ради строительства дороги

10:15, 24.05.2023
Еще у одной компании из Аксубаевского района Татарстана заберут землю ради строительства дороги
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Кабмин Татарстана принял решение изъять очередные земельные участки в Аксубаевском районе республики ради строительства дороги Чистополь — Аксубаево — Нурлат — Нижняя Баланда — Верхняя Баланда. Постановление подписал премьер-министр региона Алексей Песошин.

Власти изымут земельные участки общей площадью 11 797 квадратных метров. Они принадлежат Александру Щекину (280 «квадратов») и АО «Татагролизинг» (11 517 «квадратов»).

Собственникам направят государственную регистрацию права собственности республики на изымаемые участки, а также выплатят компенсацию.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Накануне стало известно, что власти Татарстана заберут земельный участок, который принадлежит агрофирме «Аксу Агро». На ее территории построят дорогу Чистополь — Аксубаево — Нурлат — Нижняя Баланда — Верхняя Баланда.

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Айрат Назипов
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