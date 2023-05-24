Россиян предложили штрафовать за нарушение тишины в дневное время

В России могут ввести штраф за нарушение тишины в дневное время. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на решение правительственной комиссии по профилактике правонарушений под председательством главы МВД России Владимира Колокольцева.



В документе сказано, что особенную важность вопрос приобрел в период действия режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения COVID-19, поскольку значительная часть граждан была вынуждена перейти на удаленный режим работы и находиться дома круглосуточно.

В настоящее время в России отсутствует единое федеральное законодательство, регулирующее соблюдение гражданами норм тишины. В действующем КоАП наказание за шум не предусмотрено. Эти нормы определяют лишь региональные законы, а с 58 субъектами заключены соглашения о передаче силовикам полномочий по составлению протоколов об административных нарушениях.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Идея введения «тихого часа» рассматривалась и в Татарстане еще в июне прошлого года. Депутаты предложили установить его с 13.00 до 15.00. Как отмечала официальный представитель Кремля Лилия Галимова, о введении такой меры попросили жители республики.

Подобный «тихий час» в Татарстане обсуждался в 2018 году по просьбе «кормящих мам». Предполагалось, что в первую очередь запрет коснется жилых домов и придомовых территорий и тех, кто занимается строительством, ремонтом или просто любит слушать громкую музыку. Подробности — в материале «Реального времени».

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Айрат Назипов