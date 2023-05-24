В Казани практически полностью парализовало улицы Советского района

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Советском районе Казани практически полностью стоят все улицы: наш корреспондент сообщает, что движение парализовано. Хуже всего ситуация обстоит на проспекте Победы, Сибирском и Мамадышском трактах, улицах Космонавтов, Академика Арбузова, Искра, Николая Ершова, Патриса Лумумбы и Аделя Кутуя.

Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

Согласно данным «Яндекс.Карт», на этом участке дорог наблюдается сразу четыре ДТП. Еще две аварии произошли на проспекте Ямашева — рядом с «Ак Барс Ареной».

В целом пробки по городу к утру среды достигли 7 баллов.

Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

Движение значительно затруднено и в центре на ул. Саид-Галеева: там, согласно данным сервиса, тоже произошла авария.

В казанской мэрии ответили на жалобу местной жительницы, которая обратила внимание на постоянные заторы на Мамадышском тракте. В ведомстве сообщили, что «на сегодня ведется разработка проектно-сметной документации транспортных развязок по Мамадышскому тракту». Там также отметили, что «реализация строительно-монтажных работ будет возможна по мере завершения проектирования и выделения финансовых средств для выполнения работ».

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Илина Хакимова