Зампредседателя Верховного суда Татарстана Максим Беляев стал «Судьей года» России

Фото: пресс-служба Верховного суда Татарстана

Заместителя председателя Верховного суда Татарстана Максима Беляева признали «Судьей года» России — премию по традиции вручают лучшим судьям страны, передает пресс-служба Верховного суда республики.



Беляев неоднократно являлся содокладчиком на пленуме Верховного суда РФ, а также участвовал в качестве международного эксперта в Европейском суде по правам человека, Совете Европы и ООН.

Фото: пресс-служба Верховного суда Татарстана

Торжественное вручение награды — медали и диплома — прошло в Москве в «Президент-отеле». Премия учреждена в 2014 году общественной организацией «Российское объединение судей» (РОС), которая и принимает окончательное решение о присуждении престижной награды.



Отметим, что премию вручают за значительный вклад в укрепление российского правосудия, заслуги в защите прав и законных интересов граждан, а также многолетнюю плодотворную работу в судебных органах.

Напомним, Беляев имеет 30-летний юридический стаж в системе уголовного судопроизводства, а также ученую степень доктора юридических наук. Последние 15 лет лично рассматривает резонансные уголовные дела об убийствах и бандитизме, в 2018 году ему присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Республики Татарстан», а в 2020 году — почетное звание «Судья года в Республике Татарстан».

Помимо вышеперечисленного, Беляев также написал более 90 научных статей, 4 учебных издания, 4 научно-практических пособия, 3 монографии и 4 книги. Пару лет назад он презентовал свою книгу о справедливости судебных приговоров. «Нужно переосмыслить систему вынесения судебных решений в соответствии с новыми реалиями», — говорит он в ней.

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Илина Хакимова