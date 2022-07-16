«Новый 1992-й»: советский завод для Ильшата Гафурова, забастовки учителей и казанский эффект дежавю

Спецпроект «Реального времени»: какой была жизнь республики 30 лет назад. Часть 32-я

В начале декабря 1991 года, незадолго до того, как СССР приказал долго жить, в Татарстане писали о постройке в Елабуге завода по производству керамического кирпича — 10 лет спустя он появился и почти сразу стал активом Ильшата Гафурова. В тот же период забастовки стали «аномальной повседневностью» для педагогов республики, а легендарный директор фабрики «Спартак» предсказал непростые времена из-за проблем с иностранными поставщиками — по иронии судьбы предприятие похоронит итальянский бренд Менде Росси. Тем временем на востоке Татарстана другой руководитель выгнал с КАМАЗа малый бизнес — 30 лет спустя он погиб при загадочных обстоятельствах. Газета «Реальное время», продолжая свой спецпроект и читая газетные подшивки 30-летней давности, отмечает поразительный эффект дежавю.



Глина есть. Но будет ли кирпич?

В официальной историографии, которая презентует современный постсоветский и советский Татарстан отмечается, что годы первых пятилеток ознаменовались бурными темпами развития промышленности: «Построено и введено в действие большое количество новых предприятий. Среди них — крупнейший в СССР меховой комбинат, мощный завод силикатного кирпича, крупный фанерный завод, авиастроительный завод. Расширены и реконструированы старые фабрики и заводы — кожевенно-обувной комбинат «Спартак», Бондюжский химический завод, значительное количество предприятий пищевой и других отраслей промышленности». После войны в ТАССР было уже четыре кирпичных завода — при Акташском, Новописьмянском, Альметьевском, Верхнеуслонском предприятиях, которые по каким-то причинам были переданы Министерству внутренних дел СССР (то есть ушли из-под республиканского подчинения — «в Москву»).

К концу 1980-х на волне строек начался «кирпичный» голод — завод силикатного кирпича, построенный в Набережных Челнах (изначально ЗСК был просто цехом завода ячеистых бетонов), в 1960-е не давал кирпича керамического. Автор заметки ниже, инженер ЕЛАЗа, который в 1990-х и 2000-х тоже будет неоднократно «трясти», предлагал проект кирпичного керамического завода на 10—15 млн кирпичей в год и до 20 млн в случае расширения производства. Такой завод действительно появился, но лишь в 2000-е, как и упомянутый Хлыстовский карьер. Дата регистрации ОАО «Елабужский карьер» — 2004 год. Однако существовал он и ранее, с августа 2000 года как ГУП «Строящийся Елабужский кирпичный завод», в том же году была запущена технологическая линия по производству керамического кирпича.

Фото: el-keramika.ru

Сделано это было в то время, когда Елабугой руководил находящийся сейчас под следствием экс-ректор КФУ Ильшат Гафуров. Именно ему и его семье завод впоследствии и принадлежал. Его дочь Диляра Камалова, Ильдар Камалов (по-видимому муж дочери), вечный компаньон Гафурова бизнесмен Ильдар Ашрафзянов и проректор по финансовой деятельности КФУ Ришат Газизуллин были до недавнего времени членами совета директоров ОАО «Елабужская керамика». Владельцы «Елабужской керамики» — гафуровское ООО «Инвестстрой» (50%), Венера Гафурова (25%) и ООО «Елабугастройсервис». Компания завершила 2020 год с выручкой в 213,33 млн рублей и чистой прибылью в 5 млн, а ее чистые активы оценивались на конец 2020-го в 22,8 млн. Впрочем, уже год спустя обороты упали до 173,8 млн рублей, а прибыль вновь сменилась убытком в 31,8 млн (в минусе компания была и в 2017—2019 годах), постоянно наращивая краткосрочные кредиты, которые к началу 2022 года составили рекордные для нее 61,7 млн рублей. Тем не менее завод способен выпускать ежегодно до 14,5 млн керамического кирпича (прямо согласно плану советского инженера). Но вот с экологичностью у предприятия проблемы. В 2018 году Ростехнадзор оштрафовал его за плохую эксплуатацию двух опасных производственных объектов на 100 тыс. рублей. А за отсутствие учета выбросов вредных (загрязняющих) веществ и их источников, находящихся на производственных площадках как кирпичного завода, так и Хлыстовского карьера, в атмосферный воздух — за завод взялись год спустя и экологи.

Я с большим интересом прочитал статью начальника ПСО «Челныгорстрой» М. Бибишева, напечатанную в газете «Советская Татария» от 6.11.91. Действительно, проблему обеспечения строек и населения республики строительными материалами, в том числе красным кирпичом, необходимо решить как можно быстрее. Для этого, думаю, в нашей республике имеются все возможности.



Эта проблема меня тоже волнует давно, наверное, как любого простого жителя, который решил что-то построить. Два года назад, работая на ЕлАЗе, я занялся вплотную проблемой проектирования компактного завода-автомата по производству керамического кирпича мощностью 10—15 млн штук в год, благо, этим интересуется руководство станкоинструментального завода объединения, где я работаю.*

С обувью будут проблемы, но не по вине «Спартака»

Что же касается вышеупомянутого «Спартака», о печальной судьбе которого уже в 2000-е годы из-за аппетитов Роберта Мусина и ТФБ (которые собирались продвигать на базе фабрики итальянский бренд «Менде Росси») мы уже писали, стоит отметить, что знаменитый бренд ушел с торгов всего за 100 тыс. рублей калининградскому предпринимателю, а само имущество пытались продать за 1,5 млрд рублей. В итоге пару корпусов фабрики просто снесли, а торги выиграло контролируемое правительством РТ АО «Связьинвестнефтехим», заплатившее всего 551 млн рублей. Рустам Минниханов предложил в помещениях «Спартака» создать новый IT-парк «имени Башира Рамеева» (создателя отечественного ЭВМ) площадью 22 тыс. кв. метров. А сам комплекс зданий был включен в перечень памятников истории и культуры.

Фото: realnoevremya.ru

Экс-глава фабрики Габдулла Киямов, названный в интервью ниже Абдуллой Киямовым, в прошлом году справил 90-летие. Приказом министра легкой промышленности РСФСР он был назначен генеральным директором Татарского производственного обувного объединения «Спартак» еще в 1980 году. В 1990 году под его руководством «Спартак» стал одним из первых в республике, вступивших в общественную организацию «Ассоциация трудовых коллективов государственных предприятий (организаций) промышленности, строительства, транспорта и связи Татарской АССР» (ныне Ассоциация предприятий и промышленников Республики Татарстан). А еще в советские 1980-е его команда смогла реализовать «грандиозный по своим масштабам проект технической реконструкции и модернизации производства всего головного казанского предприятия объединения», в рамках чего были проведены капитальный ремонт и техническое переоснащение производственных площадей, построены новый производственный корпус с прилегающими вспомогательными зданиями, приобрести современное, высокопроизводительное оборудование. К 1991 году ассортимент выпускаемых «Спартаком» изделий насчитывал более трехсот моделей детской, мужской и женской обуви, для производства которой использовалась высококачественная натуральная кожа, в том числе шевро — объем ежегодно выпускаемой продукции составлял более 10 млн пар обуви.

Стоит обратить внимание на тот момент в интервью, где Киямов предсказывает тяжелые времена, которые возникли после открытия границ: «На наш опустевший рынок хлынет поток высококачественных товаров. И нам, товаропроизводителям придется туго. Наша отечественная обувь пока не может конкурировать с зарубежными аналогами». Есть какая-то горькая ирония судьбы в том, что «Спартак» в итоге похоронили даже не дешевые турецкие изделия, а шапкозакидательский «итальянский» бренд «Менде Росси» и неэффективное руководство.

Сегодня многие жители республики мечутся по магазинам в поисках зимней обуви для себя и своих детей. Ажиотаж подхлестнуло и недавнее заявление Бориса Ельцина о предстоящей либерализации цен. С прилавков магазинов исчезла последняя обувка. Люди в недоумении: ведь у нас в республике работает свое обувное объединение, где же сапоги и полусапожки?



Наш корреспондент беседует с генеральным директором производственного объединения «Спартак» А. КИЯМОВЫМ.



— Абдулла Хайрутдинович, какая ситуация сегодня на предприятии?



— Очень сложная, особенно с материально-техническим обеспечением. Наши помощники не отгружают нам сырье, не выполняют договора. Срывают свои обязательства белорусские предприятия, Украина, Молдова, Рязань, Курск. А на будущий год наши партнеры вообще отказываются заключать договоры**.

Без согласия нет товара

Не смог, по-видимому, конкурировать с зарубежными аналогами и челнинский комбинат «Свое лицо», основанный в декабре 1989 года, но уже 2 года спустя получивший палки в колеса от КАМАЗа, неиспользуемые площади которого он арендовал. Отметим, что проблема со свободными и откровенно говоря ненужными производственными площадями автогиганта, спроектированного под советские аппетиты, и вынужденного поумерить их в 1990-е и 2000-е, существовала все эти 30 лет. Отчасти ее удалось решить, отдав заросшие гектары КИП «Мастер» (а уже последний, к слову, предлагает их в аренду бизнесу — вплоть до огромных кусков в 70 тыс. кв. м). К 2013 году площадь территории, занимаемой заводом, составляла 150,65 га; производственные площади закрытых помещений — 736,8 тыс. кв. м. Интересно, что «Свое лицо» было советско-английским совместным предприятием, просуществовавшим формально до 2011 года, и в итоге «захапанное» тем же КАМАЗом, точнее его «дочками» — ПО «КАМАЗ» УРС, «Камгэсэнергостроем», еще советским Сбербанком, а также, почему-то, управлением здравоохранения челнинского исполкома. Интересно и то, что у самого КАМАЗа в его истории были контакты лишь с одним советско-английским предприятием «Астэйс», которое в мае 1992 года стало соучредителем «РИАТ», изначальной задачей которого было координирование работ временных трудовых коллективов при создании специальных автомобилей. По очевидным причинам сегодня сотрудничество с любым таким СП, как и с английскими предприятиями, — невозможно.

Фото: Николая Туганова

Любопытна и трагична судьба упомянутого в заметке зампрезидента КАМАЗа Юрия Борисова, который проработал в компании до конца 1995 года, неизменно оставаясь правой рукой президента Николая Беха (говорили, что в свое отсутствие Бех всегда оставлял вместо себя именно Борисова). В конце 1995 года в связи с ухудшением финансового положения предприятия и частыми командировками Николая Беха на КАМАЗе была образована группа оперативного управления, которую возглавил Борисов. Спустя год он первым из команды Беха ушел с КАМАЗа и возглавил в Калининграде группу предприятий «КИА-Балтика». А еще год спустя, представители объединенной следственной группы МВД, прокуратуры и КГБ Татарстана задержали в Москве директора группы предприятий «КИА-Балтика» Юрия Борисова. По данным тогдашнего «Коммерсанта», следователи подозревали Борисова в финансовых злоупотреблениях на КАМАЗе, где он работал до своего перехода в «КИА-Балтику», а также пытались получить у него компромат на других бывших руководителей этого предприятия. К тому моменту по результатам проверки автогиганта было возбуждено более 20 уголовных дел: о хищениях, финансовых махинациях и неуплате налогов (сам Бех был тогда советником мэра и правительства Москвы по промышленной политике — и тихо умер только в прошлом году). Тем не менее Борисову удалось избежать тюрьмы, с мая 2000 года он занимал должность директора департамента реструктуризации и новых проектов ОАО «Русский алюминий», основанного на базе Красноярского алюминиевого завода и имевшего именно тогда прямое отношение к Анатолию Быкову, «авторитетному бизнесмену», который в сентябре прошлого года был приговорен к 13 годам колонии общего режима за организацию двойного убийства в 1994 году (но именно с 2000 года завод вошел в орбиту влияние Олега Дерипаски). А всего полгода спустя, в январе 2022 года, бывшего вице-президента КАМАЗа нашли мертвым в собственной московской квартире с многочисленными травмами. Кто или что послужило причиной странной гибели Борисова — по сию пору неизвестно.

На грани банкротства оказалось советско-английское совместное предприятие «Свое лицо», созданное два года назад в Набережных Челнах.



— Собственных производственных площадей мы пока не имеем, вынуждены арендовать у акционерного общества КамАЗ. — говорит его генеральный директор Александр Уваев. — Наш швейный цех из материалов, доставляемых нашими партнерами; выпускает юбок, блузок, кофт, других швейных изделий на 6 миллионов рублей в год. Покупатели буквально рвут их из рук. Но вот заместителю президента КамАЗа Ю. Борисову, располагающему производственными площадями в 8 миллионов квадратных метров, вдруг потребовались наши считанные метры. Если нас выселят, 150 швей, большинство из которых — жены рабочих КамАЗа, останутся без работы, а город лишится столь дефицитных товаров**.

«Легкой победы мы не ждем…». Бастуют нижнекамские педагоги

С конца 1980-х и начала 1990-х постсоветское пространство захлестнули забастовки. В декабре в городе нефтехимиков объявляют свою трехдневную «предупредительную». Отменены занятия в школах, ПТУ и техникумах. При этом могло забастовать и все Закамье, а то и весь Восток Татарстана: уже в ноябре был учрежден региональный стачечный комитет, куда вошли не только нижнекамские учителя, но и работники образования соседних Набережных Челнов и Заинска, а также Альметьевска, Мензелинска и Лениногорска. «Педагоги оказались самым социально незащищенным слоем общества, неспособным работать и жить в условиях рыночных отношений, стихийного роста цен», — заявили они, отметив, что «рядовая техничка «Нижнекамскнефтехима» получает зарплату в полтора раза выше, чем учительница начальных классов». И предложили либо ввести платное обучение в школах, либо увеличить процент налогов в местный бюджет от промышленных предприятий Нижнекамска (и сократить перечисления из местного в республиканский бюджет). Проблема была в том, что ТАССР, хотя и стремилась к суверенитету, формально вообще-то не могла как-либо изменять собственную налоговую систему (но довольно регулярно отказывалась или шантажировала отказом в выплате налогов в федеральный бюджет).

Фото: cinik-ru.livejournal.com

Лишь в июне 1990 года был принят закон «О налогах с предприятий, объединений и организаций» и только в конце декабря — закон «Об основах налоговой системы». 22 декабря 1993 года вышел указ президента РФ «О формировании республиканского бюджета Российской Федерации и взаимоотношениях с субъектами Российской Федерации с 1994 г.» Этим указом был фактически осуществлен переход от принципа единства налоговой политики к налоговой децентрализации: «В дополнение к налогам, установленным федеральным законодательством, органы власти субъектов Федерации и местные органы власти могут устанавливать и вводить в действие любые налоги без ограничения их размера». Сегодня четверть бюджета Нижнекамска составляет именно НДФЛ «Нижнекамскнефтехима», и лишь вторым по величине является земельный (но опять же 62% приходится тоже на промышленность). Сами же учительские забастовки начала 1990-х исследователями иронично объявляются «аномалией повседневности постсоветского школьного учителя». В работах отмечается, что «начало 1990-х гг. стало моментом психологического напряжения для педагогических работников. Появление понятия «педагогическая услуга» наряду с резким понижением уровня жизни привело к кризису, выразившемуся в забастовках школьных учителей». Характерно, что власти в итоге приняли лишь «частичные меры для решения указанных вопросов, однако протесты сошли на нет вследствие приспособления учителей к новым реалиям, выразившегося в поиске регулярных подработок, порой в ущерб учебному процессу, или уходе из системы образования».

Стоит обратить внимание, что особенно массовыми они стали в 1992 году с началом либерализации цен (о чем предупреждают в заметке ниже). Хотя еще в феврале 1991 года в Москве 400 школ провели предупредительную забастовку длиной в один день, «после нее московским учителям никогда не снижали зарплату». Проблема была в том, что ассигнования на систему образования в регионах зачастую не превышали и 50% от потребностей. В прошлых дайджестах мы писали, как власти новой России с начала 2000-х постепенно закручивали законодательные гайки, фактически поставив потенциальную возможность забастовок вне закона. Сегодня в России учителя если и объявляют о забастовке, до реальной отмены занятий дело не доходит, так как забастовку очень сложно организовать: «В реальных школьных условиях соблюсти формальные требования ТК РФ невозможно».

Как уже сообщалось вчера в нашей газете, с 3 по 5 декабря занятия в школах, ПТУ и средних специальных учебных заведениях Нижнекамска отменены: педагоги города нефтехимиков объявили трехдневную предупредительную забастовку. Наш корреспондент встретился с председателем регионального стачкома городов Закамья, членом республиканского стачкома, директором нижнекамской средней школы №27 Р. САФИУЛЛИНЫМ.



— Забастовка — крайний шаг, — сказал Роберт Сагирович, — но мы вынуждены пойти на него. Народное образование стоит перед пропастью проблем. Учитель уже сегодня унижен донельзя. А что будет завтра, когда общество вступит в то, что мы называем рынком?**

Осторожно: вода!

Если сегодня проблем с выплатами зарплат учителям в целом нет (во всяком случае, в РТ, и таких массовых, как 30 лет назад), кое-что все-таки остается неизменным — как горько шутят казанцы по этому поводу: «Ну, хоть какая-то стабильность». Яркий пример — грязная вода в колодцах, водозаборах и подземных водах Казани, связанных фактически воедино. Уже в конце XIX века, пишут авторы-эксперты в статье 30-летней давности, вода в колодцах Казани была «заражена» нитратами, за такой водой с «запахом ананаса» казанцы ходили на улицу Островского, не подозревая об этом. К началу 1990-х содержание нитратов в воде уже превышало ПДК в 25 раз, сульфатов — в 15, хлоридов — в 1,5—2 раза. «Поэтому подземные источники на территории города можно использовать только в технических целях», — резюмировали эксперты. В то время, как активное использование водозаборов и промышленные свалки разрушали подземные источники воды. А 30 лет спустя — прямо на этой неделе — стало известно, к примеру, о том, что «выявлено свыше 600 потенциальных точек загрязнения Казанки».

Фото: realnoevremya.ru

Газета «Реальное время» в последние годы неоднократно поднимала проблему дефицита и качества воды. В сентябре 2020 года вышел наш материал под говорящим названием «Для питья непригодно: как деятельность человека испортила родники Татарстана», эксперты которой сообщали, что за последние 50 лет пресную воду родников для многих жителей Юго-Востока РТ превратили в «морскую» не только природные залегания гипсов, но и прорывы Ромашкинского месторождения, а горожане и сельчане Татарстана «нагадили» себе сами: «Большинство колодцев и родников в городах Татарстана характеризуются сегодня непитьевой водой (80—90%). Но что еще интереснее, то же самое касается и родников в деревнях» (подробнее об этом можно прочитать тут). А год спустя, в сентябре 2021 года, мы рассказывали о пересыхания реки Киндерки в Казани — из-за активной жилищной застройки, иссякшего Серебряного Ключа и засухи.

Одним из ценнейших ресурсов природы, без которого мы просто не можем обойтись, являются подземные воды. Именно они выручают в тех местах, где нет открытых водоемов, образуют целебные источники, являются как бы неприкосновенным резервуаром чистоты, а значит, и здоровья. Но в результате бездумно потребительской хозяйственной деятельности и они уже подверглись сильному загрязнению.



Изучение химического состава воды в колодцах Казани еще в 1873—1875 годах показало, что уже тогда она не отличалась девственной чистотой. В те времена особенно славилась вода колодцев в начале улицы Островского. За ней приходили даже с соседних улиц, не подозревая, что источник отличается повышенным содержанием нитратов. Минерализация воды в те времена на территории города в три раза превышала предельно допустимую концентрацию В наше время в некоторых местах она увеличилась в пять раз. Содержание нитратов в воде превышает ПДК в 25 раз, сульфатов в 15, хлоридов в 1,5—2 раза. Поэтому сейчас подземные источники на территории города можно использовать только в технических целях.*

Снегопад — это ЧП

Стабильность приносят жителям Татарстана, особенно Казани, зима и ее всегда «внезапные» и «необычайно большие в этом году» для чиновников снегопады. Очередное ЧП в ряду бесконечно других, и которые повторялись затем чуть ли не из года в год вплоть до настоящего времени — случилось и 30 лет назад, когда, как и этой зимой, казанские чиновники заявляли: обильное выпадение осадков может тяжело сказаться на запущенном хозяйстве города». Что характерно, 30 лет назад, как и сегодня, чиновники уверяли: снегопады затруднят движение транспорта вовсе не потому, «что мы не готовы к зимнему сезону». Мол, и техника есть, и нужные смеси, и самосвалы. Тогда проблему обнаружили в другом — в нехватке снежных свалок.

Трудно поверить (на самом деле вовсе нетрудно, конечно), но и 30 лет спустя чиновники грешат почти на то же самое: в этом году, например, не решенную проблему «в части вывоза снега со дворов»: «Снег в итоге просто складируют на придомовых территориях, в частности на детских площадках». И проблему эту переложили на самих же жителей, которые должны, мол, дополнительно собирать от 5 до 10 тыс. рублей на вывоз снега. Впрочем, к концу декабря 2021 года, когда снегопады еще не повалили вовсю, казанским чиновникам пришлось признать и другую проблему — низкую зарплату и отсутствие дворников, но и тут были обвинены жители за большое число машин во дворах. При этом снегоуборочный парк за 30 лет вырос со 112 до 400 единиц техники. А уже в конце января выяснилось, что немалой частью этого парка управлять попросту некому: в мэрии Казани признали проблему со снежными завалами на дорогах («имелись факты недопустимо длительного невывоза снега с проезжей части») и обнаружили проблему в нехватке рабочих рук. Дорожников смогли набрать только на одну смену, которой при таких снегопадах совсем не хватало. И все-таки в конце марта мэрии пришлось полностью признать свою вину: эффективность уборки снега по Казани составила всего 55%. Водителей, как выяснилось, так и не нашлось, а снегопады — «внезапно» для властей и дорожников — вновь оказались «необычайными», так как в два раза превысили обычную норму.

Фото: Михаил Козловский

Обильное выпадение снежных осадков может тяжело сказаться на всем нашем и без того запущенном городском хозяйстве.



— На улицах возможны заторы. Снегопады прежде всего затруднят движение транспорта — подтвердил заместитель директора спецавтобазы по уборке города Ф. Гареев. — И это произойдет не потому, что мы не готовы к зимнему сезону. Нет, у нас полная готовность — все 112 единиц уборочной техники на ходу. А вместо требуемых по плану 20 тысяч кубометров противоледного материала, песко-соляной смеси мы уже имеем 32 тысячи кубов. Появилась в нашем арсенале и новая техника — мощные уборочные агрегаты на базе тракторов Т-150. Кроме этой техники, мы скооперировались с заводом «Росспецмашстройиндустрия», сконструировали и изготовили из списанных бортовых «Уралов-377» 8 самосвалов для вывоза снега. Весь ремонт и другие работы производим в своей мастерской, где ныне трудится 120 специалистов.**

Одним абзацем

И, к сожалению, всегда стабильны для России — экономические кризисы и связанные с ними зачастую бесконечные «тёрки» с приграничными странами прежде всего постсоветскими. Откровенно говоря, сложно отмахнуться от впечатления дежавю, читая подшивки 30-летней давности — настолько кажется, что читаешь новости 2022 года в прямом эфире, так мало изменилось за эти годы (разве что упомянутый ниже Жириновский постарел и умер). А если учесть, что все наши пять больших экономических кризисов происходили в основном раз в 6—8 лет (исключение счастливый 10-летний промежуток между дефолтным 1998 и мировым кризисом 2008 года), то несложно предположить, что следующий нам грозит — если, конечно, выберемся из нынешнего «второго санкционного — в 2028—2030 годах.

В доказательство можно привести три небольшие новости из колонки с третьей полосы газеты за 3 декабря 1991 года. Так, например, находясь в Финляндии Владимир Жириновский, восходящая звезда российской политики, заявил, что прекратит поставки нефти, леса, металла из России в Литву: «Ни одного грамма топлива, ни грамма металла, ни одного гвоздя. Все потухнет там, все остановится, замрет». Чуть ниже еще одна новость из Литвы, теперь уже от властей небольшой республики, заявлявших, что после Нового года за нефть, газ и каменный уголь Литве придется платить России в сто раз больше, чем раньше: «Если в этом году Литва покупала у России нефть по цене 1,7 доллара за тонну, то теперь за тонну придется платить 130 долларов». Как здесь не вспомнить совсем недавний скандал с запретом Литвы на транзит товаров в Калининград через ее территорию. Правда, на этот раз в Литве заявили — хотя впоследствии Россия и ЕС договорились о снятии блокады Калининграда — что «возможные меры РФ в ответ на ограничение транзита в Калининградскую область вряд ли будут иметь прямые экономические последствия»: «Литва независима от России, потому что не покупает у нее ни электроэнергию, ни газ. Громкое же обязательство Жириновского о прекращении поставок нефти довольно легко сравнивается с решением о сокращении поставок газа в Германию по «Северному потоку»: причем из-за частотности новостей до сих пор непонятно, кто сокращал — Россия (в ответ на санкции) или Германия (так как власти последней вообще недавно пообещали полностью отказаться от российских нефти и газа до конца года).

Подобное же дежавю испытываешь, читая новость о том, что биржевой курс рубля, почти месяц державшийся на уровне 54—60 рублей за доллар и «уже было породивший надежды на скорую стабилизацию» — после первых же заявлений Бориса Ельцина о предстоящем отпуске цен «свалился в пропасть», упав сначала до 72,3 рубля, а затем и вовсе до 110. Тогдашние эксперты прогнозировали вообще отметку в 1000 рублей за доллар. Любой читающий эту пожелтевшую новость, уверены, тут же вспомнит панику весной этого года, когда курс рубля тоже «свалился в пропасть» и быстро преодолел отметку в 100 рублей за доллар. Правда, на этот раз сдержать курс рубля помогли драконовские методы ЦБ по обмену и снятию валюты — так что сторонние эксперты до сих пор считают, что нынешний курс рубля не отвечает адекватно реалиям (да и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил недавно, что «излишнее усиление рубля — тема для особого внимания правительства»).

Фото: Михаил Козловский

Вильнюс. Впервые в истории Литвы применено такое наказание за преступление, как пожизненное заключение. Коллегия по уголовным делам Верховного суда приговорила Р. Бражинскаса, жителя города Алитуса, за умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, к исключительной мере наказания и вынесла смертный приговор. Но так как преступление он совершил в возрасте 18 лет, смертная казнь была заменена на пожизненное заключение в тюрьме.



ХЕЛЬСИНКИ. Находившийся в Финляндии лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский сказал: «К августовскому путчу я отнесся положительно только по одной причине: он предотвращал гражданскую войну. Из двух зол я выбрал меньшее. Из двух болезней — туберкулез или грипп — я выбрал грипп». Он так же заявил, что прекратит поставки в Прибалтику нефти, леса, металла из России. «Я все это остановлю. Ни одного грамма топлива, ни грамма металла, ни одного гвоздя. Все потухнет там, света не будет, все аэропорты остановятся, все остановится, замрет. Вы, финны, будете снабжать Прибалтику? И вся эта игра в независимость закончится катастрофой в ближайшие годы».



СТОКГОЛЬМ. Самой популярной соотечественницей назвали Астрид Линдгрен участники опроса, проведенного в Швеции. Произведения писательницы изданы более чем на 50 языках. Можно сказать, что ее герои — Малыш и Карлссон — покорили весь мир.



ВИЛЬНЮС. Заместитель министра экономики Литвы Витас Навицкас заявил, что после Нового года за нефть, газ и каменный уголь Литве придется платить России в сто раз больше, чем раньше. Если в этом году Литва покупала у России нефть по цене 1,7 доллара за тонну, то теперь за тонну придется платить 130 долларов.



ЧЕБОКСАРЫ. В честь легендарного прадеда Василия Ивановича Чапаева назвали Василисой девочку, о рождении которой сообщала газета «Советская Чувашия». Мать девочки Евгения Артуровна, ожидая первенца, специально приехала из Москвы на родину Чапаева. А выписавшись из роддома, тут же пришла с ребенком в старинную деревянную избу, построенную еще руками отца Василия Ивановича и ставшую мемориальным музеем в столице Чувашии.

Дом, в котором родился В.И. Чапаев. Фото: wikipedia.org

ПЕКИН. Операцию против торговцев женщинами и детьми провели власти северокитайской провинции Шаньси. Как сообщает газета «Жэньминь жибао» в уезде Хэань, где базировалась тайная организация современных компрачикосов, арестованы 123 преступника, 240 их пленниц освобождены и отправлены в родные места.



НЬЮ-ЙОРК. В завещании знаменитой киноактрисы Греты Гарбо, скончавшейся 15 апреля 1990 года в возрасте 84 лет, единственной ее наследницей была названа племянница Грей Рейсфилд. Однако сразу же после смерти Гарбо некий 65-летний пенсионер Свен Аке Фредрикссон стал утверждать, будто он — незаконный сын покойного старшего брата киноактрисы. Того же самого, который приходится отцом и Рейсфилд. По словам Фредриксона, Гарбо лишила его наследства потому, что находилась под большим влиянием племянницы. Кроме того, последние годы жизни сознание бывшей голливудской «звезды», утверждал он, было постоянно затуманено алкоголем и медицинскими препаратами. Суд счел доводы Фредриксона неубедительными. Единственной наследницей объявлена Грей Рейсфилд. Она живет с мужем и четырьмя детьми в городе Миллтаун (штат Нью-Джерси). Стоимость наследства оценивается более чем в 20 миллионов долларов.



МОСКВА. Биржевой курс рубля, почти месяц державшийся на уровне 54—60 рублей за доллар и уже было породивший надежды на скорую стабилизацию, после первых же заявлений Б. Ельцина о предстоящем отпуске цен «на свободу» свалился в пропасть: на торгах 22 октября он упал до 72,3 рубля за доллар, а в начале ноября — до 110 рублей. По оценкам специалистов, сообщает агентство «Эко-новости», произойдет дальнейшее обесценивание рубля. Не исключено, что скоро мы будем иметь дело с обменным курсом 1000 и более рублей за доллар.



ЛОНДОН. Газета «Индепендент» опубликовала статью своего московского корреспондента о том, кто контролирует советское ядерное оружие. Куда бы ни пошел в эти дни российский Президент Б.Н. Ельцин, за ним всюду следует офицер с черным чемоданчиком, содержащим шифр для запуска ядерного оружия и похожим на тот, который носит помощник Президента СССР М.С. Горбачева, сообщает газета. Легко понять, почему россияне так молчаливы по поводу своих новых полномочий. Если у обоих президентов равные возможности контролировать советский ядерный потенциал, то обнародование этого факта вызывает желание у руководителей Украины и Казахстана контролировать ядерное оружие.*

*Советская Татария 3 декабря 1991 файл 175705 «Глина есть, но будет ли кирпич» (2 абзаца)

**Советская Татария 5 декабря 1991 файл 175727 «С обувью будут проблемы, но не по вине «Спартака» (3 абзаца)