На выкашивание газонов в Альметьевске выделят еще 4,8 млн рублей

Как выяснило «Реальное время», на выкашивание газонов в Альметьевске выделят еще 4,8 млн рублей. Заказчиком работ по-прежнему выступает МУП «Городское управление автомобильных дорог». Предыдущий аналогичный контракт заключен 5 мая.

В прошлом месяце «Реальное время» писало, что альметьевское предприятие ищет подрядчика для покоса травы на территории общей площадью 2 тысячи кв. метров. Сроки выполнения контракта, как и стоимость работ, были теми же, что и в нынешнем договоре — до 31 октября текущего года.

Предыдущий контракт был заключен с индивидуальным предпринимателем Ильей Богушевичем, который предложил за свои услуги на 792 тысячи рублей меньше изначальной цены.

Согласно документам, исполнитель не имеет права самостоятельно изменить объем работы и ее виды. Для ее осуществления он должен будет нанять дорожных рабочих первого и третьего разрядов.

Косить траву вблизи зданий, где работают люди, которые не могут временно покинуть помещения, необходимо с использованием технологий снижения шума. Если избежать его невозможно, такие работы будут проводиться в период с 10.00 до 17.00 продолжительностью не более 2 часов.

Во время производства работ исполнитель также должен обеспечить соблюдение всех необходимых противопожарных мероприятий, а также мер по охране окружающей среды. Так ему удастся избежать возгорания сухой травы или другой растительности. Также подрядчик должен строго следить за тем, чтобы в результате покоса не был нанесен урон чужому имуществу. В противном случае он будет возмещать весь ущерб лично.

Фото: pxhere.com

Отметим, что с начала весны в Татарстане произошло 370 пожаров, связанных с возгоранием сухой травы и мусора. На них пришлась почти треть от всех зарегистрированных с начала 2023 года пожаров.

Стоит отметить, что в некоторые дни пожарным приходилось выезжать на возгорания сухой травы и мусора более 50 раз в сутки. Например, 3 апреля они совершили 61 выезд, 5 апреля — 68, а 9 апреля — 75.



В Казани с начала года зарегистрировали 24 пожара, связанных с возгоранием сухой травы и мусора, в Набережных Челнах — 28, в Тукаевском районе Татарстана — 29, а в Альметьевском районе — 32. Наиболее крупный природный пожар этой весной зафиксирован в Нижнекамске — 150 тысяч «квадратов».

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Максим Кокунин