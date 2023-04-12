В Татарстане с начала весны произошло 370 пожаров, связанных с горением сухой травы и мусора

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане произошло 370 пожаров, связанных с возгоранием сухой травы и мусора. На них пришлась почти треть от всех зарегистрированных с начала 2023 года пожаров, говорится в докладе начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по республике Максима Трущина.

По его словам, в некоторые дни пожарным приходилось выезжать на пожары сухой травы и мусора более 50 раз в сутки. Например, 3 апреля они совершили 61 выезд, 5 апреля — 68, а 9 апреля — 75.

Наибольшее число пожаров, связанных с горением сухой травы и мусора, в этом году зафиксировали в Нижнекамском районе Татарстана — 77 случаев. Их общая площадь составила 2,4 га.

В Казани с начала года зарегистрировали 24 пожара, связанных с возгоранием сухой травы и мусора, в Набережных Челнах — 28, в Тукаевском районе Татарстана — 29, а в Альметьевском районе — 32. Наиболее крупный природный пожар этой весной зафиксирован в Нижнекамске — 150 тысяч «квадратов».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По данным ГУ МЧС России по Татарстану, были случаи перехода огня с сухой травы на строения. Повреждены или уничтожены 11 объектов, в том числе по три жилых и нежилых дома, две бани и три хозяйственные постройки. Пострадали два татарстанца.

Напомним, в Татарстане с 17 апреля по 10 мая действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить костры, сжигать твердые бытовые отходы, сухую траву и мусор. Также нельзя использовать открытый огонь для приготовления пищи в мангалах, жаровнях и других специальных несгораемых емкостях в населенных пунктах, подверженных угрозе лесных пожаров, на дачах и на территориях организаций отдыха детей и их оздоровления.

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Татьяна Демина