Половина казанцев негативно относится к корпоративным мероприятиям
Почти половина казанцев — 48% — призналась, что не любит корпоративные мероприятия. Из них 17% отметили, что прогуляли последний корпоратив, следует из опроса сервиса SuperJob.
Из тех, кто не любит корпоративы, 20% они категорически не нравятся, а 28% скорее не нравятся. В числе самых популярных аргументов — неинтересный формат мероприятия и плохая организация: «Проводят в офисе, с механическим вручением сертификатов», «Ненавижу онлайн-мероприятия».
Положительно оценивают корпоративные праздники 52% респондентов. Причем 18% они однозначно нравятся, а 34% скорее нравятся.
Примечательно, что женщины позитивно воспринимают корпоративы чаще мужчин — 63% против 40%. Однозначно положительно такие мероприятия чаще всего оценивают работники от 35 до 44 лет (17%).
В Казани этим летом планируют проводить корпоративные мероприятия 39% компаний. В этот период на долю корпоративов приходятся профессиональные праздники и дни рождения компании, командообразующие мероприятия. Чаще всего корпоративы проводят, выезжая на природу.
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