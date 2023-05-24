Половина казанцев негативно относится к корпоративным мероприятиям

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Почти половина казанцев — 48% — призналась, что не любит корпоративные мероприятия. Из них 17% отметили, что прогуляли последний корпоратив, следует из опроса сервиса SuperJob.

Из тех, кто не любит корпоративы, 20% они категорически не нравятся, а 28% скорее не нравятся. В числе самых популярных аргументов — неинтересный формат мероприятия и плохая организация: «Проводят в офисе, с механическим вручением сертификатов», «Ненавижу онлайн-мероприятия».



Положительно оценивают корпоративные праздники 52% респондентов. Причем 18% они однозначно нравятся, а 34% скорее нравятся.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Примечательно, что женщины позитивно воспринимают корпоративы чаще мужчин — 63% против 40%. Однозначно положительно такие мероприятия чаще всего оценивают работники от 35 до 44 лет (17%).



В Казани этим летом планируют проводить корпоративные мероприятия 39% компаний. В этот период на долю корпоративов приходятся профессиональные праздники и дни рождения компании, командообразующие мероприятия. Чаще всего корпоративы проводят, выезжая на природу.

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Елизавета Пуншева