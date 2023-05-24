В России общий портфель вкладов в юанях возрос на 40%

С начала года россияне открыли около 10 тысяч депозитов на сумму 4,7 миллиарда юаней. Общий портфель вкладов в китайской валюте составил 9,3 миллиарда юаней, что на 40% больше, чем в начале года, сообщает пресс-служба ВТБ.

Отмечается, что чаще всего в китайскую валюту вкладываются жители Москвы и Санкт-Петербурга. Самым популярным этот сберегательный инструмент является для мужчин в возрасте от 40 до 49 лет.

Средний чек одного вклада составляет 450 тысяч юаней. Клиенты чаще всего размещают средства на срок от 6 месяцев до года.

— Для России юань сегодня приобретает значение одной из наиболее востребованных дружественных валют. Клиенты банков видят в нем новый инструмент для инвестиций как альтернативу долларам и евро. Мы ожидаем, что популярность китайской валюты в ближайшие годы будет только укрепляться на фоне ослабления интереса к американской и европейской валютам. Этому будет способствовать и рост ставок по депозитам в юанях — отметила начальник управления «Сбережения» Наталья Тучкова.

После четырех месяцев продажи юаней из Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфин России может прекратить ее в мае, считают эксперты. По их мнению, если начнутся покупки валюты, то они будут носить символический характер.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева