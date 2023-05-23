В России хотят запустить электронную туристическую визу с июля

С 1 июля 2023 года в России могут запустить электронную туристическую визу. Об этом рассказал министр экономического развития России Максим Решетников.

— Прорабатываем вопрос о возобновлении действия единой электронной визы. Это должно существенно упростить процессы получения разрешений на посещение территории России. МИД обещает запустить электронную визу с 1 июля текущего года, — цитирует его ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

О планах запустить электронные визы на территории России стало известно еще в начале марта этого года. Тогда же было предложено сделать платежную карту для иностранных туристов. Этот вопрос стал актуальным после ухода систем MasterCard и Visa с российского рынка.



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Айрат Назипов