В России запустят электронную визу и платежную карту для иностранных туристов

Фото: realnoevremya.ru (архив) / Максим Платонов

В 2023 году в России запустят электронные визы и платежную карту для иностранных туристов. Об этом рассказала глава департамента развития туризма Минэкономразвития Татьяна Шаршавицкая, сообщает ТАСС.

— Электронные визы пока не работают, но мы с этим работаем и у нас есть понимание, что электронные визы заработают, — сказала она в ходе выступления на Пятом конгрессе турагентств, организованном Российским союзом туриндустрии.

По словам Шаршавицкой, сейчас для иностранных туристов препятствием приезда в Россию является отсутствие платежных инструментов, чему поспособствовал уход систем MasterCard и Visa с российского рынка. Однако она подчеркнула, что данная проблема уже решается.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Нами сейчас на финальном этапе решается проблема платежей. Так называемая «Карта туриста» будет работать. В весеннюю сессию заходит законопроект по удаленной идентификации гражданина, и иностранный гражданин, вне зависимости от страны, дружественной или недружественной, сможет получить карту в месте своего основного пребывания, — рассказала она.

Также Шаршавицкая отметила, что Россия заинтересована в приезде туристов из Китая и стран Персидского залива.

В конце декабря 2022 года вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что в стране в ближайшее время может появиться «карта туриста» для безналичных расчетов иностранных граждан в России. Он также подчеркнул, что въезжающие в страну смогут легко ее активировать и использовать для платежей.

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Антон Гаврилов