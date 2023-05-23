Россияне стали чаще банкротиться

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Россияне все чаще обращаются в суды для банкротства. Об этом на пленарном заседании Совета судей заявил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев.

— В первом квартале этого года арбитражными судами рассмотрено на 30% больше дел о банкротстве к аналогичному периоду прошлого года. В связи с этим необходимо дальнейшее совершенствование законодательства о банкротстве, упрощение и ускорение судебных процедур, унификация, — приводит слова Лебедева «Прайм».

По его данным, также возросло число дел о взыскании с россиян долгов — на 23%.

Фото: kremlin.ru

В Татарстане количество корпоративных банкротств снижается, но вместе с этим растет количество банкротов среди граждан и индивидуальных предпринимателей. Аналогичная ситуация наблюдалась и по итогам прошлого года — число сообщений об открытии конкурсного производства упало почти на треть, а количество уведомлений о введении судами реализации имущества подскочило сразу на 57,9%. Подробнее об итогах первых трех месяцев этого года — в материале «Реального времени».



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Айрат Назипов