В Татарстане сократилось количество корпоративных банкротств и подскочило число внесудебных

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Татарстан, как и другие регионы России и вся страна в целом, продолжает жить в условиях санкционного давления и поставленной задачи на импортозамещение. Несмотря на это, количество корпоративных банкротств снижается, но вместе с этим растет количество банкротов среди граждан и индивидуальных предпринимателей, о чем свидетельствуют данные Федресурса по итогам первого квартала 2023 года. Аналогичная ситуация наблюдалась и по итогам прошлого года — число сообщений об открытии конкурсного производства упало почти на треть, а количество уведомлений о введении судами реализации имущества подскочило сразу на 57,9%. Подробнее об итогах первых трех месяцев этого года — в материале «Реального времени».

Татарстан поделил с Башкирией 7-е место по количеству корпоративных банкротств

За январь — март 2023 года в Татарстане зарегистрировали 33 сообщения об открытии конкурсного производства в отношении юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств, что на 50% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В два раза их количество упало также в Краснодарском крае (до 46), в Алтайском крае (до 12), Дагестане (до 7), Пензенской области (до 6), Еврейской автономной области (до 1).

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Сокращение числа корпоративных банкротств по итогам первого квартала года зафиксировали в большинстве регионов России. В некоторых из них оно и вовсе опустилось до нулевых значений — это Ненецкий автономный округ и Бурятия. По одному такому банкротству зарегистрировали в Ямало-Ненецком автономном округе, в Орловской и Магаданской областях, в Еврейской автономной области, а также в Адыгее и в Калмыкии.

Одно из немногих исключений на фоне общей тенденции — Липецкая область, где количество корпоративных банкротств подскочило по сравнению с январем — мартом прошлого года сразу на 300%, до четырех. Выросло их число также в Ульяновской области (+60%, до 16), в Костромской области (+57,1%, до 11), в Хабаровском крае (+36,4%, до 45), в Тульской области (+30%, до 13), в Пермском крае (+28,6%, до 18) и в Кировской области (+9,1%, до 12).

По количеству зарегистрированных за первый квартал 2023 года корпоративных банкротств Татарстан делит 7-е место с соседней Башкирией, в которой их число также составляет 33. Это на 34% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На первом месте Москва — 330 корпоративных банкротств за три месяца, что на 40,3% меньше, чем за январь — март 2022 года. На втором месте — Московская область (109 банкротств), на третьем — Санкт-Петербург (85), на четвертом — Краснодарский край (46), на пятом — Хабаровский край (45), на шестом — Свердловская область (35). В топ-10 также попали Челябинская, Самарская и Новосибирская области.

Татарстан не попал в топ-10 по количеству обанкроченных граждан и ИП

Граждане в непростой экономической ситуации оказались менее устойчивы. В Татарстане за первые три месяца 2023 года зарегистрировали 1 907 о сообщений о введении судами реализации имущества в отношении физических лиц и индивидуальных предпринимателей — на 17,4% больше, чем за первый квартал 2022 года.

По их количеству Татарстан занял 11-е место среди регионов России. Топ-10, как и в случае с корпоративными банкротствами, возглавила Москва (3 638 случаев), незначительно опередив Московскую область (3 630). Прирост составил 45,5% и 41,2% соответственно. На третьем месте Краснодарский край — 3 549 банкротств граждан и ИП. В десятке также Башкирия, Свердловская область, Санкт-Петербург, Самарская, Челябинская, Ростовская и Новосибирская области.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Рост числа банкротств среди граждан и индивидуальных предпринимателей в первом квартале 2023 года наблюдался почти во всех регионах страны. Исключение — Мордовия (-31,2%, до 170), Тыва (-14%, до 49) и Ивановская область (-5,1%, до 506). Не изменилась статистика в Чукотском автономном округе — как в январе 2022 года, так и 2023 года там зарегистрировали семь сообщений о введении судами реализации имущества в отношении физлиц и ИП.

В целом в России за январь — март 2023 года банкротами признали 76 тысяч граждан и индивидуальных предпринимателей. Это на 40,3% больше, чем в первом квартале прошлого года.

Количество внесудебных банкротств татарстанцев подскочило на 111,1%

Резко — на 111,1% — в Татарстане в первом квартале 2023 года выросло количество сообщений МФЦ о возбуждении процедур внесудебного банкротства граждан. Их поступило 38 — на 20 больше, чем в январе — марте прошлого года.

В целом Татарстан не входит в число лидеров по количеству процедур внесудебного банкротства. Республика уступает 19 регионам России, в том числе своим «собратьям» по Приволжскому федеральному округу — Оренбургской области (98), Пермскому краю (70), Башкирии (65), Кировской области (59), Самарской области и Удмуртии (по 39).

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Лидером по количеству сообщений о возбуждении процедур внесудебного банкротства граждан по итогам января — марта 2023 года стала Челябинская область — 151. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 79,8%. Москва, к примеру, располагается даже ниже Татарстана с 30 сообщениями о возбуждении процедур внесудебного банкротства физлиц.

В общей сложности за первые три месяца года в России зафиксировали 2 510 сообщений о возбуждении процедур внесудебного банкротства граждан. Показатель вырос почти в два раза — 95,9%.

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Татьяна Демина