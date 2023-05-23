В Татарстане ограничили завоз пчел из-за угрозы распространения заболевания

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане из-за угрозы распространения нового заболевания — тропилелапсоза — ограничили завоз пчел с юга. На данный момент лекарства от него нет, что может стать губительным для значительного числа ульев, сообщает ГТРК «Татарстан».

— Нет эффективных способов лечения, и единственное, что мы можем предпринять — это ограничить ввоз пчелпакетов из пасек, где эпидемиологическая ситуация является неблагополучной. Это южные регионы, где распространяется данное заболевание, — отметил ведущий советник отдела развития отраслей животноводства Минсельхозпрода Татарстана Алмаз Гамиров.

Опасность заключается в том, что уследить за насекомыми невозможно. В случае если допустить появление заболевания на территории Татарстана, вирус моментально распространится по всей республике.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Пчелы же летают на дальнее расстояние, мы не можем их закрывать и здесь заставлять дома сидеть. Мы сами не знаем, что делать. Переживаем, — прокомментировал пасечник Аюп Иниятов.

Стоит отметить, что в Татарстане пока случаи этого заболевания не зафиксированы. Основная болезнь — варроатоз. Однако ее пчеловоды не боятся, они научились с ней бороться.



В Татарстане планируют развивать татарскую популяцию пчел — к ним относят особую породу медоносных насекомых, которая очень ценится пасечниками Поволжья, Урала и Сибири за ее уникальные свойства. Однако в последние годы возникла угроза исчезновения татарской пчелы, поэтому для увеличения ее численности в республике запускают программу помощи племенным пчелохозяйствам. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Елизавета Пуншева