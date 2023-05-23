Студенты и школьники Нижнекамска сразились в интеллектуальной игре «ХимикУм»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В нижнекамском лицее №35 состоялась третья интеллектуально-познавательная игра «ХимикУм». В ней приняли участие 22 команды школьников и студентов города. Проект организован при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел». Его цель — повысить интерес и увлеченность детей химией и повысить уровень их знаний по этому предмету.



— Ребята при подготовке к данному конкурсу глубже погружаются в химию и понимают, интересно ли им данное направление. Полученные в ходе подготовки к конкурсу знания помогут в будущем при участии в различного рода конкурсах и олимпиадах, в том числе в олимпиадах всероссийского уровня.

Подобные мероприятия позволяют не только оценить степень знаний школьников, но и определить их внутренний интерес, мотивацию к определенной профессии, — объяснила Анастасия Смирнова, главный эксперт по связям с муниципальными органами НКНХ.



Первый этап интеллектуальной игры традиционно проходит в формате квиза. Задача участников — за 30 секунд назвать загаданный химический элемент. Все вопросы с «подвохом», без подготовки ответить не получится.



— Это битва логики, а не умов. Чтобы найти верный ответ, нужно думать и искать неординарные решения. «ХимикУм» показывает способность широко мыслить и смотреть на мир под другим углом, — говорит Ярослав Козлов, ученик школы №27.



Команда 35-го лицея — победитель прошлой игры и в этом году участвует вне конкурса. Однако если ребята наберут больше всех балов, то кубок чемпиона — их. Играть в таком статусе ребятам даже нравится, их вдохновляет показывать лучший пример соревнующимся.



— Загвоздок в вопросах, как и участников, стало больше. Игра сложнее, интереснее. Видно, что ребятам так играть гораздо увлекательней, — говорит Виктория Биназьева, ученица лицея №35



Конкурс традиционно проводится в лицее №35. Здесь же три года назад он и зародился.



— Уровень игры сильный, интерес у участников заметен. Так что перспектива играть есть. Мы будем продолжать «ХимикУМ», с каждым годом только увеличивать его масштабы, — говорит Ирина Хомякова, модератор игры «ХимикУМ».



Итоги игры — из 22 команд первое место в этом году заняли две: ученики лицея №24 и лицея №35, 2-е место — команда лицея №32, 3-е место — команда лицея №2. Всех наградили призами и дипломами.



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— Очень позитивные впечатления от игры. Мы узнали наш уровень знания химии, уровни других участников. Здорово, что «ХимикУм» — игра командная. Мы здорово сыгрались, научились взаимодействовать друг с другом, подбадривать товарищей по команде, — поделилась впечатлениями Команда лицея №24.



Интеллектуальная игра «ХимикУм» с каждым годом набирает популярность среди школьников и студентов. У организаторов в планах выйти на региональный уровень, в 2024 году планируется открыть прием заявок и для иногородних участников.

