Жители села Лаишевского района Татарстана жалуются на текущие по улицам стоки

Фото: предоставлено жителями села

Уже больше 30 лет жители домов по улицам Новой и Сергеева в селе Среднее Девятово Лаишевского района Татарстана борются с неисправной системой канализации: проблема не только в зловонии — стоки переполняют колодцы и текут по улицам. Отметим, что водопроводно-канализационная сеть в селе действует еще со времен строительства в начале 60-х годов четырех многоквартирных двухэтажных домов.

Главный тренер баскетбольного клуба инвалидов на колясках «Крылья Барса» Сергей Чистов обращался с этой проблемой во все инстанции:

— Первые годы пытались решить этот вопрос с местными властями, но те ничего сделать не могут — его район должен решать, — рассказал Чистов.

Он неоднократно писал письма в адрес районных властей с просьбой решить вопрос, пока он не превратился в экологическое бедствие, отправлял фотографии в подтверждение своих слов. В начале мая на месте побывала комиссия от администрации Лаишевского района — обещали решить вопрос до 10 мая, однако по прошествии этой даты вопрос так и не решили.



— Пишу снова. Мне отвечают: «Что вы нам пишете? Вопрос решен, приезжала комиссия». Я им свежие фото отправляю. Но, я думаю, это бесполезно, — отметил Чистов.

Фото: предоставлено жителями села

С просьбой прокомментировать ситуацию и рассказать, какие меры будут приняты для решения проблемы, «Реальное время» обратилось к руководству Лаишевского района. Замруководителя исполкома по вопросам ЖКХ Артем Солягин сообщил нам, что по Среднедевятовскому сельскому поселению было два обращения относительно канализации:

— Одно обращение по поводу затопления детской площадки — вопрос был закрыт 8 мая, прочистили, откачали. Второй вопрос — угроза подтопления жилых домов, работы запланированы, будет заглушен колодец, — заявил Солягин.

При этом в исполкоме признают, что это временные меры, а чтобы решить проблему в целом — нужен серьезный подход: «Инженерные сети обветшали, требуется капитальный ремонт, пока по срокам и суммам говорить рано. Необходимо подготовить смету».

Отметим, что к моменту выходу материала жители села сообщили, что район действительно принял меры: прислали две машины, одна откачала воду из переполненного колодца, другая — залила его бетоном. Но вопрос, надолго ли эти действия избавят жителей села от проблемы, остается открытым. Подробности читайте в материале «Реального времени».



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Илина Хакимова