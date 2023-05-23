Самым надежным китайским автомобилем с пробегом в Татарстане стал Great Wall Hover H5
Эксперты «Автотеки» назвали самый надежный китайский автомобиль с пробегом в Татарстане. Так, аналитики выяснили, какие модели возрастом до 6 лет реже всего участвовали в ДТП за первое полугодие 2023 года и подвергались серьезному ремонту за время эксплуатации.
Рейтинг возглавил Great Wall Hover H5.
По данным «Авито Авто», в январе — феврале 2023 года спрос на автомобили с пробегом китайских брендов на платформе вырос на 19,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
В целом по России в январе — мае 2023 года в отчетах модели Changan CS35 было выявлено наименьшее среднее число негативных событий за время эксплуатации, в том числе данных о серьезном ремонте и ДТП.
На второй строчке федерального рейтинга — JAC J7. Третье место занимает Geely Atlas Pro, а четвертое — Haval Jolion. На пятой позиции — Changan CS35 Plus.
Также в топ-10 самых надежных китайских авто с пробегом в России вошли Changan CS75, JAC S3, EXEED TXL, Geely Emgrand X7 и EXEED VX.
К 2025 году российский рынок значительно пополнится китайскими брендами. В 2021 году рыночная доля таких машин составила около 35% от общего объема, а в 2022 году — 56%.
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