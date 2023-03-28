К 2025 году российский авторынок пополнится китайскими брендами

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

К 2025 году российский рынок значительно пополнится китайскими брендами. Об этом сообщает Daily Moscow со ссылкой на аудиторов компании В1.

По их словам, можно уже сейчас сказать, что россияне переходят на китайские автомобили. В 2021 году рыночная доля таких машин составила около 35% от общего объема, а в 2022 году — 56%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Спрос на автопром Китая продолжит расти, считают эксперты. К 2025 году спрос на новые автомобили вырастет до 1,3—1,5 миллиона машин, а к 2030 году — до 1,5—1,7 миллиона.

«Реальное время» сообщало, что китайские производители теснят Южную Корею на татарстанском рынке легковых автомобилей. Европейцы и японцы продолжают терять позиции. Lada пока сохраняет первенство в продажах новых автомобилей в Татарстане и ПФО, но динамика российского автогиганта уступает китайским конкурентам.

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Елизавета Пуншева