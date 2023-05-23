Казанские абитуриенты не хотели бы платить за высшее образование

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Казанские абитуриенты считают стоимость высшего образования в ведущих вузах страны слишком дорогим. Мнением казанцев поинтересовался международный образовательный центр GoStudy (данные исследования есть в распоряжении «Реального времени»).

Абсолютное большинство (64%) абитуриентов не хотели бы платить за высшее образование.

Однако, по мнению трети (36%) участников исследования, стоимость одного семестра обучения в лучших университетах России должна быть в пределах 100—150 тыс. рублей. Каждый четвертый абитуриент (24%) оценил обучение, например, в МГУ в диапазоне от 150—200 тыс. рублей за семестр.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

При этом больше половины (53%) опрошенных предпочли бы учиться за границей, если бы в зарубежном вузе стоимость семестра не превышала €1 тыс.



Еще 9% абитуриентов при стоимости обучения за рубежом в пределам €1,5—2 тыс. предпочли бы поступить в один из европейских вузов. Отметим, что каждый третий (39%) абитуриент считает перспективным обучение в доступных европейских странах (Словакия, Австрия, Турция, Венгрия).

Азиатским образованием интересуются 33% респондентов — они рассматривают преимущественно Китай и Сингапур. И лишь 22% считают интересной возможность учебы в США или Канаде.

Каждый четвертый опрошенный (25%) считает иностранное образование качественным в отдельных отраслях:

В топ-5 сфер вошли: информационные технологии (24%), менеджемент (15%), банковское дело и маркетинг (14%), а также агропромышленность (10%). Наименьшее число респондентов выбрали психологию, философию, строительство и международное право.

Чтобы оплачивать обучение и жизнь в другой стране, 36% будущих студентов готовы подрабатывать, каждый пятый — копить деньги, 24% абитуриентов рассмотрели бы вариант обучения в кредит.



В российских вузах на будущий учебный год предусмотрено около 626 тысяч бюджетных мест, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. По его словам, количество мест предусмотрено с учетом всех льгот, а также квот для участников специальной военной операции на Украине и членов их семей.

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Илина Хакимова