Кирилл Петров остается в «Ак Барсе»
Нападающий Кирилл Петров остается в казанском «Ак Барсе», сообщили в пресс-службе клуба.
Новый контракт с хоккеистом рассчитан на один сезон.
Кирилл Петров начинал играть в Казани. Кроме «Ак Барса», играл за «Нефтяник», «Югру», «Бриджпорт Саунд Тайгерс», ЦСКА и «Авангард». Из последних достижений — серебряный призер Кубка Гагарина (2015, 2016, 2018, 2019), бронзовый призер чемпионата России и КХЛ (2021).
На прошлой неделе хоккеист Амир Мифтахов принял квалификационное предложение «Ак Барса», новое соглашение рассчитано на два года.
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