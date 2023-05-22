Кирилл Петров остается в «Ак Барсе»

Фото: ХК "Ак Барс"

Нападающий Кирилл Петров остается в казанском «Ак Барсе», сообщили в пресс-службе клуба.

Новый контракт с хоккеистом рассчитан на один сезон.

Кирилл Петров начинал играть в Казани. Кроме «Ак Барса», играл за «Нефтяник», «Югру», «Бриджпорт Саунд Тайгерс», ЦСКА и «Авангард». Из последних достижений — серебряный призер Кубка Гагарина (2015, 2016, 2018, 2019), бронзовый призер чемпионата России и КХЛ (2021).

На прошлой неделе хоккеист Амир Мифтахов принял квалификационное предложение «Ак Барса», новое соглашение рассчитано на два года.

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Маргарита Головатенко