В Казани открыли выставку реликвий пророка Мухаммада

В Казани открылась экспозиция реликвий пророка Мухаммада и его сподвижников. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ Татарстана.

Уникальные предметы на протяжении двух последних дней выставляли в Болгаре. Ради них в республику начали приезжать гости из разных регионов Поволжья и других частей России. Отмечается, что им пришлось выжидать по несколько часов, чтобы увидеть реликвии.

— По приблизительным подсчетам Болгарского музея-заповедника, экспонаты за 2 дня смогли посмотреть около 30 тысяч человек. Но интерес мусульман к уникальным предметам не спадал, и организаторы приняли решение выставить их в самом центре Казани — в мечети «Кул-Шариф», — рассказали в ДУМ.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в экспозиции представлены меч пророка и чаша для масла, кувшины сподвижника Биляла, жены пророка и дочери Фатимы, а также ее ручная мельница. Посмотреть можно будет на походную фляжку и кольчугу Халида бин аль-Валида, а также кинжал Абу Бакра. Экспозиция будет представлена в холле мечети «Кул-Шариф» 22 и 23 мая с 10.00 до 19.00.

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Айрат Назипов