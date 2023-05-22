Сегодня в Казани ожидается до +27 градусов
В понедельник, 22 мая, в Казани ожидается переменная облачность без осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.
Днем воздух в Казани прогреется до +24—27 градусов. В целом по республике ожидается до +29°С.
Синоптики также прогнозируют в Казани юго-восточный, восточный ветер до 4—9 м/с, днем местами порывами до 13 м/с.
Напомним, в мае в Татарстане воздух уже прогревался до +30 градусов. В первый день этого месяца в столице республики зафиксировали +30,8°С, что стало рекордным показателем.
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