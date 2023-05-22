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Сегодня в Казани ожидается до +27 градусов

06:33, 22.05.2023
Сегодня в Казани ожидается до +27 градусов
Фото: realnoevremya.ru

В понедельник, 22 мая, в Казани ожидается переменная облачность без осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем воздух в Казани прогреется до +24—27 градусов. В целом по республике ожидается до +29°С.

Синоптики также прогнозируют в Казани юго-восточный, восточный ветер до 4—9 м/с, днем местами порывами до 13 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в мае в Татарстане воздух уже прогревался до +30 градусов. В первый день этого месяца в столице республики зафиксировали +30,8°С, что стало рекордным показателем.

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Максим Кокунин
Общество Татарстан

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