Скорость мобильного интернета на крупных казанских площадках увеличили на 30%

Фото: предоставлено МТС

Скорость мобильного интернета на крупных казанских площадках, принимающих масштабные деловые, спортивные и другие массовые мероприятия, была увеличена на 30%. Такого эффекта удалось добиться за счет модернизации существующих сетей и установки нового оборудования. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе МТС.

Уточняется, что обновление сетей LTE коснулось таких объектов, как МВК «Казань Экспо», IT-парк им. Рамеева, Казанская академия тенниса, Кремль, а также Агропромышленный парк «Казань».

По словам специалистов, во время проведения мероприятий нагрузка на сети здесь вырастает в десятки раз. Теперь же скорость интернета будет оставаться стабильной даже при повышенных нагрузках, что позволит их посетителям свободно регистрироваться на события, иметь доступ к рабочим цифровым сервисам, а также вести онлайн-трансляцию.

— Казань уже завоевала статус спортивной столицы, стала местом притяжения туристов и все больше привлекает внимание организаторов масштабных деловых событий всероссийского и международного масштаба. Только на прошлой неделе мероприятия на казанских площадках посетили свыше пятнадцати тысяч участников. С учетом этого развитая цифровая инфраструктура — одно из обязательных требований при определении площадки для крупных форумов регионального значения. Кроме числа участников мероприятий, растут цифровые «аппетиты» и у организаторов. Проведенные технические работы в том числе предоставили им надежный цифровой фундамент для внедрения и использования различных ИТ-решений — например, для организации пропускной системы и обеспечения безопасности посетителей или развертывания современных интерактивных выставочных форматов, —рассказал директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.

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Максим Кокунин