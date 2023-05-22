Банк ЗЕНИТ повышает лимит по банковским гарантиям до 150 млн рублей

Фото: пресс-служба ПАО «Банк ЗЕНИТ»

Банк ЗЕНИТ улучшил условия выдачи электронных банковских гарантий для малого и среднего бизнеса. Теперь максимальный лимит составит 150 млн рублей. Предприниматели могут получить гарантию на срок до 60 месяцев без посещения офиса.



«Электронные банковские гарантии помогают предпринимателям не только развивать бизнес, но и открывать новые направления. Мы видим, что интерес к данному продукту постоянно растет. Только за 4 месяца текущего года банк ЗЕНИТ выдал гарантий на общую сумму около 4 млрд рублей, что в два раза больше аналогичного периода прошлого года», — отметил директор департамента электронных гарантий Василий Беляев.



Услуга доступна как опытным участникам рынка госзаказа, так и предпринимателям, которые только планируют выйти на первый тендер. Лимит по продукту определяется исходя из опыта работы клиента с госзаказами. Банковские гарантии выдаются для участия в электронных процедурах, а также в обеспечение исполнения контрактов по 44-ФЗ в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд; по 222-ФЗ в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц; по 185-ФЗ в сфере реформирования ЖКХ и по постановлению правительства №615 в сфере выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.



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