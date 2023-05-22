Штрафы близко: в Казани пройдет мастер-класс о правильной маркировке рекламы

18 мая законопроект о штрафах за отсутствие маркировки рекламы приняли в первом чтении. Для рынка интернет-рекламы это означает, что приближается день, когда за отсутствие токена в рекламных публикациях и игнорирование подачи отчетности в ОРД можно будет получить штраф до 700 тыс. рублей.

1 июня в 17.00 в «Штабе» пройдет мастер-класс «Маркировка рекламы: учим отчитываться по закону» (16+) от маркетингового агентства WELL MEDIA.

Эксперт по маркетингу, основатель WELL MEDIA Наталья Льдинова и интернет-маркетолог Виктория Белова расскажут, что такое маркировка, где ее получить и как избежать грозящих штрафов, а также пошагово объяснят, как получать токен и подавать отчетность в ОРД.

Темы, которые будут раскрыты во время мастер-класса:

Почему уже сейчас участникам рынка важно соблюдать закон.

Как определить, есть в материале признаки рекламы или нет.

Как работать с ОРД.

Мероприятие будет полезно рекламным агентствам, площадкам, представителям СМИ и блогерам.

Дата проведения: 1 июня 2023 года, с 17.00 до 19.00.

Место проведения: «Штаб», ул. Татарстан, 20.

Участие бесплатное, но нужна предварительная регистрация по ссылке.

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