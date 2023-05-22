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RT: Генпрокуратура России начала процедуру признания Алексея Навального* иноагентом

12:35, 22.05.2023
RT: Генпрокуратура России начала процедуру признания Алексея Навального* иноагентом
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Генпрокуратура России направила в Минюст запрос о признании оппозиционера Алексея Навального* иноагентом. Об этом RT сообщил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

По его словам, Навального* должны внести в список иностранных агентов уже «в ближайшее время». Решение должен принять Минюст.

Как подчеркнул общественник, оппозиционер «до сих пор в своих соцсетях публикует комментарии, ролики, которые дискредитируют СВО» и органы госвласти.

Фото: Генпрокуратура России

В марте 2022 года Лефортовский суд Москвы приговорил российского оппозиционера к девяти годам колонии строгого режима. Его признали виновным по новому делу о мошенничестве и оскорблении суда.

*в январе 2022 года был внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов

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Айрат Назипов
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